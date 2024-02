Kaj pa če … potrebujemo novo Marijo Terezijo?

Marija Terezija je vizionarsko 6. decembra 1774 potrdila Šolsko splošno naredbo. S tem se na našem ozemlju prvič uvede splošna šolska obveznost za vse otroke, stare od šest do dvanajst let, in sicer tako za dečke kot deklice. Lahko rečemo, da je bila to največja šolska reforma v slovenskem prostoru? Lahko. Pred tem so na slovenskem ozemlju sicer že obstajale razne oblike pouka, ki pa niso bile obvezne in so imele zelo omejen obseg.