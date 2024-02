Napovedovalo se je dolgo in zdaj se je zgodilo: ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zamenjal vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Valerija Zalužnega, s katerim sta si bila zanje čase navzkriž, na njegov položaj pa je imenoval dosedanjega poveljnika kopenskih sil Oleksandra Sirskega.

Kot je bilo razbrati iz sporočila Zelenskega, se je za zamenjavo odločil, ker ukrajinska vojska po uspehih leta 2022 v vojni z Rusijo, ko je ubranila Kijev in potem osvobodila veliko ozemlja na vzhodu države, lani ni dosegla napredka v načrtovani kopenski protiofenzivi. »V drugem letu vojne smo zmagali na Črnem morju, zmagali smo v zimi, pokazali smo, da lahko prevzamemo nadzor nad ukrajinskim nebom. Na žalost pa nismo mogli doseči svojih ciljev na kopnem,« je zapisal.

Izogibanje javnemu razkolu?

O trenjih med Zelenskim in Zalužnim se je govorilo že dolgo, posebej ko je slednji lani v intervjuju dejal, da sta se Rusija in Ukrajina v vojni znašli v patpoložaju. Kresalo naj bi se tudi zaradi domnevnih političnih ambicij generala, ki pa jih ta ni potrdil.

Zamenjava Zalužnega s poimenovanjem železni general je tvegana za Zelenskega, saj je bil dosedanji poveljnik izredno priljubljen tako v javnosti kot med vojaki, zato bi dogajanje lahko vplivalo na njihovo moralo. Zelenski je sicer dejal, da je Zalužnemu ponudil, da ostane v ekipi, ni pa znano, ali se je ta za to odločil in kakšno vlogo bi imel. Je pa Zalužni skoraj istočasno z Zelenskim objavil svoje sporočilo, iz katerega ni razbrati negativnih tonov, ampak je dejal, da »se moramo vsi prilagoditi novi realnosti«, kar kaže, da sta se uskladila o tem, da ne povzročata javnega razkola.

»Reagan se obrača v grobu«

Novi poveljnik Sirski, ki mu pravijo snežni leopard, je leta 2022 nadziral obrambo Kijeva. Položaj prevzema v času, ko v Ukrajini izražajo zaskrbljenost in negotovost glede nadaljnje ameriške vojaške pomoči, ki je talec notranjepolitičnih prepirov v ZDA. V senatu je ta teden padel v vodo zakonski kompromis, v okviru katerega bi Ukrajina dobila nadaljnjih 60 milijard dolarjev. Predlog, ki je na zahtevo republikancev vključeval tudi zaostritev priseljenske politike na meji z Mehiko, pomoč Izraelu in še nekaj tem, so zrušili prav republikanci pod taktirko bivšega predsednika Donalda Trumpa, s čimer je vnovič dokazal svoj velik vpliv v stranki. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je dejal, da brez jasnega vedenja o dobavah vojska ne more načrtovati trajnejše strategije. Vsi so v kritikah sicer nekoliko zadržani, zavedajoč se mogoče Trumpove zmage novembra. Je bil pa zelo kritičen poljski premier Donald Tusk. »Spoštovani ameriški republikanski senatorji. Ronald Reagan, ki je milijonom med nami pomagal nazaj do svobode in neodvisnosti, se mora danes obračati v grobu,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Vodja senatne večine demokrat Chuck Schumer je potem dal na glasovanje ločeno samo vojaško pomoč Ukrajini, Izraelu in azijskim partnerjem in predlog je v prvem koraku presenetljivo dobil potrebno podporo tudi z glasovi precej republikancev. Če bo v senatu tudi potrjen, pa ga čaka negotova usoda v predstavniškem domu.