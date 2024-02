Medtem ko kralj iz Britanije in preostalega sveta še vedno prejema številne želje po uspešnem zdravljenju in hitrem okrevanju, sta bila zadnjih nekaj dni v središču pozornosti njegova sinova, princa William in Harry. Prestolonaslednik William, ki so mu v preteklosti očitali, da je work shy (bolj lene sorte), spet dela. To, kar pač dela. V sredo se je v javnosti pojavil prvič, odkar je bila njegova žena, valižanska princesa Kate 17. januarja hospitalizirana zaradi predvidene trebušne operacije. Kate se je domov vrnila 29. januarja, istega dne kot kralj, ki se je vrnil z operacije benigno povečane prostate, med katero so, kot so razkrili šele nekaj dni kasneje, nekje drugje odkrili neko vrsto raka. Prestolonaslednik William je v sredo podeljeval odlikovanja in se udeležil javne dobrodelne gala prireditve, med katero se je na kratko zahvalil za besede podpore ženi in očetu, in nasmejan poziral kameram v družbi najslavnejšega udeleženca prireditve, hollywoodskega superzvezdnika Toma Cruisa.

Kralj je imel za Harryja le 40 minut časa

Vendar je bil tistega dne v središču pozornosti princ Harry, ki je na vrat na nos priletel v Britanijo. Vprašanje, ki so si ga postavljali vsi, je bilo: Zakaj je Harry, ki mu je oče, tako kot drugim članom ožje kraljeve družine, telefoniral v nedeljo zvečer, da bi mu sporočil slabo novico o rakavem obolenju, tako pohitel? Zaradi resnosti bolezni? Zaradi nove priložnosti za družinsko spravo? Ob tem je prav neverjetno, da je Harry ostal doma vsega 24 ur in da v vseh palačah in gradovih kraljeve družine niso našli sobice, kjer bi lahko spal – prenočil je v hotelu.

Z letališča so ga takoj odpeljali v Clarence House, kjer naj bi kralj, ki ga niso hospitalizirali, počival po začetku zdravljenja neznane oblike raka (zdravniki omenjajo radioterapijo in kemoterapijo). V Clarence House se je Harry pripeljal ob 14.45. Ob 15.35 sta se kralj in kraljica, on nasmejan, ona ne, odpeljala proti Buckinghamski palači. Ob 16.20 sta se od tam s helikopterjem odpeljala na zasebno družinsko posestvo Sandringham v Norfolku v vzhodni Angliji. Za mlajšega sina, ki je enajst ur potoval z letalom, da je lahko obiskal svojega očeta, je kralj imel na voljo le 40 minut časa, čeprav se nista videla že 17 mesecev, od kronanja.

Vprašanj je več kot odgovorov. Zakaj je kralj le dva dni po začetku zdravljenja raka odpotoval iz Londona, zakaj je imel tako malo časa za Harryja, zakaj Harry ni obiskal tudi okrevajoče Kate, ki naj se ne bi pojavila v javnosti pred veliko nočjo, pa tudi, zakaj William ni imel nobenega časa za srečanje z bratom, ki zagotovo ni nameraval ostati le 24 ur? Po prevladujočem mnenju na dvoru ni več prav nobene želje po spravi. Eden od vodilnih poznavalcev kraljeve družine Tom Bower pravi, da Harryju, ki ga razglaša za izdajalca monarhije, ne bi smeli dovoliti obiska. Po njegovem je prihodnost monarhije odvisna od tega, kako hitro bodo Harryja in Meghan povsem izbrisali. Podobno mislijo drugi desničarski privrženci monarhije.

Regent William ali celo abdikacija?

Kralj, ki se do nadaljnjega ne bo pojavljal v javnosti, naj bi kljub bolezni opravljal vse papirno delo, ki mu ga narekuje uradna vloga šefa države. To je predvsem podpisovanje dokumentov iz velikega rdečega kovčka, ki mu jih dan za dnem prinesejo s sedeža vlade. Kljub bolezni bo, pravijo v palači, ohranil redno tedensko avdienco s premierjem, ki ga mora obveščati o vladnih zadevah. Do nadaljnjega se bosta slišala po telefonu. Te avdience so ponavadi ob sredah, vse izrečeno pa mora ostati med premierjem in monarhom. Aktualni premier Rishi Sunak je morda kršil to pravilo, ko je v radijskem intervjuju o kraljevi bolezni povedal več kot palača v prvem in do zdaj edinem sporočilu. Medtem ko so iz palače sporočili, da so med operacijo benigno povečane prostate odkrili »neke vrste raka«, je Sunak po telefonskem pogovoru s kraljem – morda nehote – dejal, »da so ga na srečo odkrili zgodaj«.

Med poznavalci prevladuje prepričanje, da bo princ William vsaj začasno prevzel še bolj vodilno vlogo, kot jo je imel že do zdaj. Govori se celo o možnosti, da bi ga imenovali za regenta, ki bi uradno opravljal kraljeve dolžnosti. Zadnji princ regent je leta 1811 postal bodoči kralj Jurij IV., ko so njegovega očeta kralja Jurija III. razglasili za duševno bolnega. Te dni se govori celo o možnosti abdikacije Karla III., čeprav je 75-letni kralj na prestolu šele 17 mesecev, potem ko je nanj čakal rekordno dolgo, več kot 59 let.