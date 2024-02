Slovenci so napovedovali boj za osmerico. Miha Dovžan je tekmo v Novem Mestu odlično odprl in strelišče po prvem postanku zapustil kot peti, nato pa se mu je zataknilo v stoječem položaju in v kazenskem krogu je nazadoval na 19. mesto. V smučini je dve mesti pridobil, a jasno je bilo, da Sloveniji ob dobrem nastopu ostane boj za deseterico.

»Začel sem zelo dobro. Tudi prva dva strela stoje sta bila dobra, nato pa sem začutil noge. Prehod na strelišče tukaj je zahrbten. Nadaljevanje je bilo vse težje in na koncu sem se prav tresel in ni šlo. Žal jaz svoje priložnosti nisem izkoristil,« je po tekmi povedal prvi Slovenec, ki je nastopil na SP.

Jakov Fak je nato potrdil odlično formo za SP in z eno popravo na strelišču Polono Klemenčič v smučino poslal kot 11. »Tekaško je bilo solidno, stoje pa sem zgrešil en strel, ki sem ga relativno hitro popravil. Skušal sem pridobiti čim več, ni pa mi Polone uspelo priključiti drugim, da bi tekla s katero od tekmic. Komaj čakam nove tekme,« je nastop na tekmovališču, kjer je v preteklosti že dosegel dve zmagi v svetovnem pokalu, ocenil Fak.

Klemenčič se je nato s Kanado spopadla za 10. mesto, pa čeprav je popravljala skupaj tri zgrešene strele. Ekipi sta predali poravnani. »Žal nisem imela nikogar pred sabo, zato sem šla svoj tempo. Leže sem popravljala na strelišču, pri tem pa sem prvič prehitro sprožila in moral streljati še drugič. Videla sem Kanadčanko, to se je ponovilo tudi po drugem streljanju, nato pa sva se prehitevali na progi. Žal mi je le poprave leže, pa tudi tekaško še nisem povsem tam, kjer si želim biti. V naslednjih dneh bomo videli, kako bo šlo. Na vrhu klancev sem tokrat izgubljala preveč.«

Anamarija Lampič se je Kanadčanke hitro znebila. Dosegljivo je bilo celo več od devetega mesta, ki ga je odščipnila Američanki, a je na strelišču stoje popravljala trikrat, kar je omogočilo Belgijki, da je tekmo končala pred njo. »Zelo solidno, čeprav tekaški nivo še ni povsem tam, kjer sem bila. Čutim to pavzo, a mislim, da bo na vsaki tekmi boljše. Streljanje leže je bilo super, stoje pa so se mi malo zatresle noge. A res sem si želela izogniti kazenskemu krogu, saj je bil sneg izjemno slab in to mi je uspelo,« pa je svoj nastop v štafeti videla Anamarija Lampič.

V ospredju so gledalci na nabito polnih tribunah Vysočina Arene videli pravo dramo, ki se je začela s kazenskim krogom Češke na prvem streljanju. V moški konkurenci sta bila prepričljiva Nemca, zatajila sta norveška brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe, ki sta predala pol sekunde za Nemcema, presenetljivo močna sta bila glede na sezono drugouvrščena Francoza.

Prav drugo mesto je napovedovalo francosko zmago, saj imajo galski petelini izjemno močno žensko vrsto. A Justine Braisaz Bouchet si je tako kot vodilna Nemka Franziska Preuss privoščila kazenski krog, kar je za prvo mesto izkoristila Norveška, v boj za odličje sta se vključili še Švedska in Švica.

Julia Simon je nato v zadnji predaji v težkih pogojih na razmočeni progi in v močnem v dežju prehitela Ingrid Landmark Tandrevold. Švedinja Hanna Öberg pa je bila v boju za bron močnejša od Švicarke Amy Baserga, ki je v zadnji dvokilometrski krog krenila z 12 sekundami prednosti.

V četrtek bo na Moravskem prost dan, v petek pa se bo prvenstvo nadaljevalo z ženskim sprintom, kjer bodo slovenske barve predvidoma branile Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc.