Jedi, ki so v obdobju preobilice vsega dobrega veljale za manjvredne, ker so bile pripravljene iz manj uglednih kosov živali, se danes spet vračajo v modo. Pa ne zaradi gospodarske krize, temveč ker se dandanes tudi v visoki kulinariki vse več uporabljajo kosi mesa oziroma iz njih pripravljene jedi, ki jih razen v domačijah ali gostilnah, odmaknjenih od mestnega živžava, že desetletja ni bilo na jedilnikih. Ena izmed takšnih posebnosti je mežerli, mežerle ali mažerli, značilna koroška jed, ki svoje dni ni smela umanjkati na nobeni slavnostni gostiji, pa naj je šlo za poroko, krst, romanje ali sedmino, povezana pa je bila s prav tako enim največjih praznikov – kolinami v poznem jesenskem ali zimskem času. Kot je mogoče prebrati v starejših zapisih, so bili mežerli prav tako zapovedana jed ob prodaji raznovrstnega blaga, predvsem pa ob mešetarjenju s konji, med katerim se je pilo in jedlo mežerle, za sklenjeno kupčijo pa je moral kupec prodajalcu naročiti pečenko.

Mežerli so pravzaprav nekakšen narastek, ki ga pripravljajo iz kuhane in nasekljane drobovine, med katero se največkrat znajdejo svinjska pljuča in srce, v novejšem času pa tudi ta oba vitalna dela telet ali mladih krav, ki jima dodajo v mleku namočen star kruh, začimbe, maščobo, smetano, jajca in na maščobi prepraženo čebulo. Maso položijo v pekač in zapečejo, precej pa je razširjeno tudi oblikovanje te mase v kepe oziroma kroglice, ki jih nato spečejo ali pa pred pečenjem še zavijejo v svinjsko mrežico. Kot pravijo etnologi in kulturni antropologi, naj bi bilo iz nekaterih starejših virov razvidno, da so to specialiteto pripravljali celo iz ovčje in telečje drobovine. Mežerli naj bi imeli sicer avstrijsko-bavarsko poreklo, v avstrijskem delu Koroške jim rečejo maiserl, na Bavarskem pa jih poznajo pod imenom saumaise, s tem da sta obe jedi bolj kot pa z mežerli v sorodstveni povezavi z mavželjni, mávžlji ali máželjni, ki izvirajo iz krajev slovenskega alpskega sveta, pripravljali pa so jih iz najmanj kakovostnih kosov prašiča na podoben način kot krvavice in jih največkrat malicali ob pripravi kolin. Čeprav mežerli dandanes niso pogost gost ne na slovesnih in nedeljskih jedilnikih ne na obloženih mizah v gostilnah, se na krožnikih najbolje znajdejo v družbi okisane krompirjeve solate ali praženega krompirja pa tudi kislega zelja.

Mežerli Sestavine: 1,2 kg junčjih, telečjih ali svinjskih pljuč 0,6 kg na kocke narezanega belega kruha 2 l mleka 2 dcl alpske smetane 2 čebuli 5 jajc olje, majaron, sol, poper, cimet Priprava: 1. Srce in pljuča skuhamo do mehkega brez soli, nato pa jih zmeljemo z mesoreznico. 2. Na kocke narezan kruh prelijemo z vrelim mlekom, dodamo skuhana in zmleta pljuča in srce ter na olju ali masti prepraženo čebulo in začimbe (majaron, sol, malo cimeta). Maso mešamo, in ko se rahlo ohladi, dodamo še rumenjake in smetano, na koncu pa primešamo še sneg beljakov, ki smo ga pripravili posebej. Vse skupaj premešamo in damo v pomaščen pekač ter pečemo v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, približno pol ure. Za prilogo ponudimo okisano krompirjevo solato ali praženi krompir.

Kremna gobova juha Sestavine: 90 g masla 2 čebuli 1 strok česna 500 g drobno narezanih gob po izbiri 2 žlici moke 1 l zelenjavne jušne osnove 1 lovorjev list 4 žlice smetane sol, poper, peteršilj Priprava: V posodi segrejemo maslo in na njem popražimo čebulo, ki ji ob koncu dodamo še česen, dokler se čebula ne zmehča, s tem da ne sme porjaveti. Dodamo gobe, lahko tudi zamrznjene ali posušene, ki smo jih prej namakali v vodi, dokler se ne zmehčajo. Nato po njih potresemo moko in vse skupaj premešamo ter prilijemo jušno osnovo, ki smo ji dodali lovorjev list. Kuhamo približno 15 minut, nato juho odstavimo in jo pretlačimo s paličnim mešalnikom, med segrevanjem pa umešamo še smetano. Preden z juho postrežemo, jo obogatimo še s sesekljanim peteršiljem in po želji z jušnimi kroglicami, krotoni ali pa, preden dodamo smetano, vkuhamo še jajčne vlivance ali ribano kašo.