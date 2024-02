Drugi tekmovalni dan FIS mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju je postregel z boji za kolajne mlajših članov in članic v sprintu v prosti tehniki. V teku na smučeh je tudi v mladih kategorijah vse v znamenju Skandinavcev in Severnih Američanov. Pri mlajših članih sta se v izjemnem finalu za naslov prvaka pomerila Norvežana Aleksander Holmboe in Matz Jenssen. V tesnem finišu je bil za 14 stotink hitrejši prvi. Bron si je priboril Američan John Steel Hagenbuch, ki je zaostal 71 stotink sekunde. Za spodbudne rezultate so poskrbeli tudi mladi Slovenci, saj so se Nejc Štern, Anže Gros in Boštjan Korošec prebili v izločilne boje. Na koncu je bil najboljši na devetem mestu Štern, ki je prišel vse do polfinala. »Zelo sem zadovoljen z rezultatom. Pohvaliti moram servis, ki je pripravil izjemne smuči,« je po koncu tekme povedal najboljši Slovenec Nejc Štern.

Med mlajšimi članicami je zlato odpotovalo v Kanado, saj je vse tekmice nekoliko presenetila Sonjaa Schmidt. Do srebra je prisprintala Finka Hilla Niemala, ki je za 12 stotink prehitela bronasto Norvežanko Mario Melling. Edina Slovenka je tekmovanje zaključila v kvalifikacijah na 46. mestu. »Trije fantje v izločilnih bojih in dva med najboljšimi petnajstimi. Zelo smo zadovoljni z rezultatom,« je nastope ocenil trener ​Rok Grilc in izpostavil končno 13. mesto Anžeta Grosa, ki je imel celo peti čas kvalifikacij.

Visoka pričakovanja skakalk

Smučarji tekači imajo za seboj že dva tekmovalna dneva, danes pa se bo delil tudi prvi komplet kolajn na srednji napravi v Planici. Prve se bodo za naslov pomerile ženske. Čeprav se je najboljša skakalka zime v svetovnem pokalu Nika Prevc odpovedala nastopu, ker si želi braniti rumeno majico, so Slovenke na dveh treningih blestele in imajo visoka pričakovanja. Prvi imeni ekipe sta Tržičanki Taja Bodlaj in Ajda Košnjek, ki že celo leto uspešno nastopata na tekmah svetovnega pokala. »Sem v dobri formi in želim si prikazati le najboljše svoje skoke,« je nekoliko zadržana pred tekmo mladinska olimpijska prvakinja iz Gvangvona ​Taja Bodlaj​. Glavni trener reprezentance Sten Baloh bo, sodeč po treningih, še več pričakoval od Tine Erzar, ki je na Ljubnem tudi že prvič osvojila točke svetovnega pokala, na uradnih treningih pa je bila v Planici najboljša v vseh štirih serijah. Tekmovala bo še Jerica Jesenko. Slovenke si želijo izboljšati bogat izkupiček z mladinskih svetovnih prvenstev, kjer sta Ema Klinec in Nika Prevc že sedaj najboljši tekmovalki vseh časov. Skupno imata kar 15 kolajn. Mladince tekma čaka jutri, na kulturni praznik. Mlade slovenske orle do tekme čaka še nekaj dela, saj na prvem treningu niso blesteli.