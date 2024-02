Optimistična vizija z mnogimi vprašaji

Včeraj predstavljeni osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je ambiciozen dokument. Zasnovala ga je impresivna množica strokovnjakov, ki so detektirali ključne probleme v vzgoji in izobraževanju – od grozečega pomanjkanja učiteljev, upada zanimanja za pedagoški poklic, vse slabše bralne pismenosti, nejasne vloge vzgoje do prekomernega poseganja staršev v šolo in omajane avtonomije učiteljev – in smeri razvoja strnili v 72 ciljev in 284 ukrepov. Dokument riše optimistično vizijo vzgoje in izobraževanja, v okviru katere so visoko na seznamu prioritet bralna kultura, kakovostno poučevanje, dobro počutje otrok, povrnjena avtoriteta učiteljem in skrb za enake izhodiščne možnosti otrok, tudi priseljenskih.