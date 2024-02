Ko so Angleži odhajali z Arabskega polotoka, so leta 1948 podarili Judom velik del palestinskega ozemlja, na katerem je zrasel današnji Izrael. Judje so bili vedno v sporih z svojimi sosedi v težnji po pridobitvi novih ozemelj. Angleži še sedaj kljub vsemu podpirajo Izrael. Nemčija je pomemben del EU. Njen kancler Olaf Scholz je pred leti prevzel judovsko vero, zato je tudi tokrat podprl Jeruzalem, klub temu, da je ta dal ubiti že več kot 27.000 Palestincev. Predsednik Ukrajine Zelenski je že rojeni Jud, zato tudi on ne podpira sekretarja OZN. ZDA pa so zaradi močnega vpliva judovskega kapitala največji podpornik Izraela, saj ga podpirajo z več milijardami dolarjev donacij in tako omogočajo Izraelu, da kupuje orožje in z vojsko ubija palestinsko ljudstvo.

Iz navedenega lahko upravičeno sklepamo, da je enotnost mednarodne skupnosti po katerem koli vprašanju iluzija.

Drago Štruc, Slovenske Konjice