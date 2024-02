Pismo objavljamo v celoti:

Spoštovani članice in člani Socialnih demokratov, predsednica stranke Tanja Fajon, cenjeni novinarke in novinarji.

Po izjemno težkih dnevih za stranko Socialni demokrati ter tudi zame osebno sem sprejel odločitev, da nepreklicno odstopam z mesta glavnega tajnika stranke Socialni demokrati.

S svojim odstopom želim stranko Socialni demokrati razbremeniti očitkov, ki te dni padajo name in žal tudi na mojo družino ter posledično črnijo ugled stranke, ki ji pripadam že skoraj dve desetletij in katere vrednote kot take smatram vredne dejanj, med njimi tovarištva.

Očitki o moji vlogi glede nakupa stavbe na Litijski cesti ter premoženju moje družine te dni s strani tistih, ki jih na podlagi svoje enostranske resnice plasirajo v javnost, postajajo gorivo za javni linč stranke Socialni demokrati ter vseh njenih članic in članov, kar smatram, da je nedopustno. In v nasprotju z mojim osebnim pričakovanjem, da je resnica, ne užaljenost in sla po maščevalnosti, tista, ki smo ji odgovorni slediti, ne glede na posledice, četudi z odstopom z ministrskega položaja.

Če kaj, sem po vsem dogajanju danes prepričan, da bo resnica glede nakupa stavbe na Litijski cesti in glede vseh obtožb, uperjenih name in mojo družino, prišla na dan. Ta bo brez zavajanj in očitnega cilja slabiti stranko Socialni demokrati odpihnila meglo manipulacij ter zakoličila odgovornost vseh, ki danes hite razlagati, kako so krivi drugi, da bi s tem prikrili svojo odgovornost.

Za to si bom prizadeval tudi sam. V prvi vrsti ne zgolj za to, da operem svoje ime in ime svoje družine pred javnostjo, temveč da resnica, takšna kot je, pride na dan. S tem nimam nikakršnih težav, jih pa imajo očitno tisti, ki se danes ponašajo s samooklicanimi preiskovalci in iskalci pravice.

Stranki Socialni demokrati ter njenemu Kongresu, ki me je oktobra 2022 izvolil na mesto glavnega tajnika stranke, se iskreno zahvaljujem za zaupanje, trdo delo in skupno prizadevanje dela v dobro ljudi in države. Prav tako se zahvaljujem vsem članom in članicam stranke, predsednici Tanji Fajon, še posebej pa svojim sodelavkam in sodelavcem, do katerih čutim še posebej veliko odgovornost, da resnica pride na dan in z njo nadaljevanje prizadevanja stranke Socialni demokrati za močno socialno demokracijo v Sloveniji in Evropi.

Klemen Žibert

