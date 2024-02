Buckinghamska palača: Kralj Karel se zaradi raka do nadaljnjega umika iz javnega življenja

Britanskemu kralju Karlu III. so diagnosticirali raka, zato bo do nadaljnjega odložil vse javne nastope in druge obveznosti, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Več informacij o njegovem zdravstvenem stanju niso podali, so pa sporočili, da je kralj ostaja optimističen glede zdravljenja.