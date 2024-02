Ob tem izpostavljam nagovor poslanca SDS Zvonka Černača, s katerim je želel na petkovi seji prekiniti (neprimerno) komunikacijo med predsednico DZ in gospodom Ruparjem. Njegova primera, s katero je predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič očital, da »se obnaša kot nekakšna vzgojiteljica v vrtcu, ki kriči na otroke«, je bila več kot neprimerna in je z njo užalil strokovne delavke (in delavce) v vseh slovenskih vrtcih. Slednji si zaslužijo javno opravičilo poslanca Černača.

mag. Mojca Mihelič, predsednica Združenja ravnateljev Slovenije