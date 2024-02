V torek bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 2 do 6, najvišje dnevne od 8 do 15, na vzhodu do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo v severnih in vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se nahaja nad delom zahodne in južne Evrope. Nad severu in vzhodu celine pa se je več ciklonskih središč. Pri tleh z vetrom zahodnih smeri nad naše kraje doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo na območju severnega Jadrana pretežno oblačno in lahko tudi megleno, drugod bo prevladovalo sončno vreme, toplo bo. V torek se bo oblačnost nekoliko razširila, v Gorskem Kotarju lahko občasno rahlo dežuje. V krajih vzhodno in severno od nas bo še prevladovalo sončno vreme. Marsikje bo pihal veter zahodnih smeri.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V večjem delu nižin bo zrak še onesnažen s trdimi delci. Visoke ravni so posledica temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah.