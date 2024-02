Če bi ju dobil, bi se spet vrnil na sam vrh, trenutno za Liverpoolom zastaja pet točk.

Liverpool je izgubil šele drugo prvenstveno tekmo in prvo po septembru lani, ko ga je prav tako v Londonu ugnal Tottenham. V prvem polčasu je z nenavadnim avtogolom domačih (Gabriel Magalhaes) po nizu napak izničil gol zaostanka, za katerega je bil zaslužen zadetek Bukaya Sakaja, toda v drugem je hudo napako storil tudi gostujoči vratar Alisson Becker, kar je kaznoval Gabriel Martinelli. Končni izid je v sodnikovem dodatku postavil Leandro Trossard, malo pred tem pa so gosti ostali tudi z igralcem manj na igrišču, drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico si je prislužil Ibrahima Konate.

Po dolgem času so Old Trafford zadovoljni zapuščali navijači Manchester Uniteda. Ne samo zaradi treh točk, s katerimi so se povzpeli na šesto mesto prvenstvene lestvice, ampak tudi zaradi všečne igre. S tremi točkami so tudi nadgradili zmago z gostovanja pri Wolverhamptonu in v klub spet vnesli večjo mero optimizma.

V 23. minuti jih je v vodstvu popeljal Rasmus Hoejlund, ki je na svoj 21. rojstni dan postal najmlajši igralec Uniteda z doseženim golom na štirih zaporednih tekmah. Pred tem Danec, ki je letos poleti prestopil iz Atalante, mreže ni zatresel na 14 tekmah. Njegovo delo je z dve goloma nadgradil še en mladi igralec Alejandro Garnacho.

Če so igralci in navijači Manchester Uniteda spet našli nasmeh, pa to ne velja za njihove londonske tekmece, navijače in gledalce Chelseaja. Nov udarec jim je zadal Wolverhampton, ki jih je s tremi goli Matheusa Cunhe premagal s 4:2. Domači so sicer povedli, a so gosti že do polčasa spreobrnili rezultat, nato v drugem povedli s 4:1, Chelseaju pa je uspel le še lepotni popravek rezultata.

Bournemouth in Nottingham Forest sta se razšla z neodločenim izidom in bila na koncu zadovoljna s točko. Gosti predvsem zaradi tega, ker so izničili zaostanek, domači pa zaradi dejstva, da so v zadnjem delu tekme igrali z igralcem manj.