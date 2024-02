Premierska zaprisega podpredsednice stranke Sinn Fein Michelle O'Neill zrcali politične, demografske in druge velike spremembe na Severnem Irskem v zadnjih 26 letih, kolikor je minilo od podpisa velikonočnega mirovnega sporazuma, ki je leta 1998 ustavil 30-letno vladavino nemira, nasilja in terorizma, zaradi katerih je umrlo 3532 ljudi. Nova premierka je ne samo prva oseba iz nacionalistične katoliške skupnosti, ampak tudi nekdanja republikanska aktivistka iz, kot rečejo, Irine družine. Njen oče je bil v zaporu, ker je bil član Irske republikanske armade (Ira). Njen stric je zbiral denar za Iro. Britanske varnostne sile so streljale na dva njena bratranca – člana Ire. Eden je preživel, eden ni.

Volilni šok

Michelle O'Neill, 47-letna ločena mati treh otrok, ki je vedno branila zakonitost Irinega nasilja in izpodbijala zakonitost Severne Irske, o kateri je govorila kot o »severni Irski«, bi morala postati prva ministrica že pred 21 meseci, ko je proirska republikanska stranka Sinn Fein, v preteklosti znana kot politično krilo Ire, prvič v zgodovini zmagala na skupščinskih volitvah. Trideset let po tistem, ko je Ira položila orožje, je stranka, ki je bila nekoč podrejena Iri, postala največja stranka na Severnem Irskem. To je bila ključna zgodovinska sprememba, ki je v soboto prinesla nekaj, česar nikoli nihče ni pričakoval.

Vrsta poslancev prej desetletja vladajoče unionistične protestantske stranke DUP je čestitala O'Neillovi, vendar je njihov pogrebniški ton razkrival psihološki udarec, ki so ga na teh volitvah dobili probritanski politiki. Ko je leta 1921 uradno nastala državna tvorba Severna Irska, kot eden od štirih delov Združenega kraljestva, je bila zasnovana tako, da bi utrdila unionistično večino s protestantsko skupščino za protestantsko skupnost. Te državne tvorbe ni več. O'Neillova se je ob prevzemu krmila vlade izognila glavnemu cilju stranke Sinn Fein, združitvi irskega otoka, in se osredotočila na krepitev sprave med katoliško in protestantsko skupnostjo. Vseeno je dejala, da njen nastop prinaša novo zoro, nepredstavljivo za pretekle generacije katolikov, ki so doživljale diskriminacijo. »Te države ni več,« je poudarila.

Združitev irskega otoka na dosegu roke?

Stranka DUP je 21 mesecev bojkotirala izid volitev, skupščino in vlado. Kot razlog je navajala severnoirski protokol, ključen del brexitskega sporazuma z EU, ki naj bi po njenem mnenju ogrožal unijo Severne Irske z Veliko Britanijo, v veliki meri pa je bil razlog za bojkot za DUP šokanten izid volitev. Bojkotu se je odpovedala sredi prejšnjega tedna, po najnovejšem enostranskem britanskem spreminjanju protokola. To pomeni, da se je DUP prvič morala sprijazniti s položajem druge violine v vladnem orkestru. Tudi to mesto je zasedla ženska – nova namestnica premierke je 44-letna poslanka DUP Emma Little-Pengelly.

To, da je republikanka prvič za krmilom vlade, je zagotovo približalo referendum o združitvi irskega otoka. Predsednica stranke Sinn Fein (ta je že vrsto let ena od vodilnih strank tudi na Irskem) Mary Lou McDonald, ki ji napovedujejo, da bo prihodnja irska premierka, pravi, da je združitev Irske zdaj na dosegu roke. Michelle O'Neill je bolj zadržana, saj je ta komentar pospremila z besedami: »Prepričana sem, da imamo pred seboj desetletje priložnosti.« Zveni kot napoved referenduma čez deset let.