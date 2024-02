Ni nepričakovano, da se v času zdravniške stavke objavlja tak pamflet, poln neresnic in nepreverjenih trditev, ki temeljijo le na mnenju nekega posameznika in njegovih frustracijah v poklicu, ki mu verjetno ni bil kos in je bil z njim nezadovoljen. Pojavlja se toliko kritik na račun dela zdravnikov in zdravstva v celoti, ki so v dobršni meri neutemeljene in zlonamerne, in moram priznati, da sem tak odziv družbe, medijev ter posameznikov, ki imajo z zdravstvom in zdravniki posebej slabe izkušnje, tudi pričakoval. V isti sapi, ko smo deležni toliko kritik in zlivanja gnojnice, večina hvali večino zdravnikov. Sami sebe nikoli nismo imeli za bogove v belem, čeprav včasih, glede na možnosti, delamo tudi čudeže. Kako si razlagati povečanje ambulantnih pregledov in drugih storitev v zadnjih dobrih 30 letih za okoli 300 odstotkov (Bela knjiga, Keber 2003)? In kako si razlagati podaljšanje povprečne življenjske dobe v Sloveniji za okoli 8 let od osamosvojitve dalje? Na ta vprašanja naj si odgovori vsak sam. Zato, ker škodimo?

Prim. dr. MARJAN FORTUNA