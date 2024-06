Koprski policisti so sinoči na avtocesti želeli ustaviti avtomobil seat alhambra francoske registracije, ki na znake ni ustavil, ampak je pospešeno peljal naprej. Vozilo je nadaljevalo pot mimo Kozine proti Kopru, pri Bertokih pa je zapustilo avtocesto. Policisti so na stari cesti proti Kopru uporabili tudi stinger za zaustavitev, ki ga je voznik prevozil in peljal naprej proti Serminu.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, so ga ustavili šele v bližini pristanišča. V avtomobilu sta bila državljana Tunizije, proti obema pa so morali policisti uporabili prisilna sredstva. 35-letnemu vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, pokazal je 0.13 miligrama na liter izdihanega zraka in hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kanabis in kokain. Policisti so še ugotovili, da je bil za 29-letnega sopotnika že izrečen ukrep zavrnitve vstopa v Schengensko območje, ki ga je izdala Italija. Vozilo so policisti zasegli in nadaljujejo s postopki.