Tudi druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji se je končala s sprintom. Sicer je dišalo po slovenski zmagi, a je bil vendarle najhitrejši Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), ki je na trasi od Žalca do Rogaške Slatine (177,9 km) ugnal Italijana Alberta Daineseja (Tudor Pro) in Slovenca Luko Mezgeca (Jayco-AlUla).

»Super je spet sodelovati v sprintih v prvi vlogi, najbolj pa sem vesel, da sem se po padcu dan prej kolikor toliko dobro počutil. Bilo je nekaj skrbi in dvomov, ali bom startal, a med dirko je bilo vse super,« je po koncu etape dejal Luka Mezgec. Čeprav je zmagovalca odločil sprint, vse ni potekalo po pričakovanjih. Glavno vprašanje je bilo, ali bodo sprinterji »preživeli« vzpon na Celjsko kočo. Zalomilo se je ravno pri zmagovalcu prve etape Dylanu Groenewegnu (Jayco-AlUla). Hitro je zaostal, nato pa je ritem v glavnini, ki se je po spustu na ravnini znova vzpostavila, preveč narasel, da bi Nizozemec ujel stik z najboljšimi. »Za nas sprinterje je bilo zahtevno z vzponom sredi etape. Tudi v zadnjih 50 kilometrih je bilo veliko trpljenja. Vendar sem dobro pripravljen, imam močne noge. V sprintu sem iz sebe iztisnil vse,« je dejal zmagovalec Phil Bauhaus. Zanj je bila to 22. zmaga v karieri in tretja na slovenski pentlji. Tudi v skupnem seštevku je Bauhaus zdaj na čelu. Današnja etapa od Ljubljane do Nove Gorice v dolžini 160,5 kilometra bo bolj razgibana.