Ne le da si je letalska družba s tem imenovanjem zagotovila mnogo naklonjenih odzivov, imenovanje je bilo namenjeno tudi povrnitvi zaupanja po nedavni letalski nesreči na tokijskem letališču, kjer je prišlo do trčenja civilnega potniškega letala z letalom obalne straže. Vsi potniki so jo odnesli s celo glavo, kar je delno tudi zasluga Totorijeve, ki je med svojim službovanjem pri družbi posodobila varnostne protokole na letalih. Da je bila dvajsetminutna evakuacija potnikov iz nesrečnega letala tekoča, je zasluga tako Totorijeve kot tudi ekipe stevardov, ki so potnike vodili iz gorečega letala. Po imenovanju je novopečena predsednica uprave, ki je včasih vodila oddelek družbe za kabinsko osebje in bila nato imenovana v upravo družbe, zagotovila, da bo varnost potnikov ostala njena glavna prioriteta pri vodenju podjetja. »Med zaposlenimi so ženske, ki se spopadajo s kariernimi koraki ali doživljajo velike življenjske prelomnice. Upam, da jih bo moje imenovanje za predsednico spodbudilo ali jim dalo pogum, da naredijo naslednji korak,« je povedala Totorijeva. Imenovanja žensk na tako visoke položaje so na Japonskem prej izjema kot pravilo. Država poskuša doseči večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih in k temu teži tudi letalska družba. Do leta 2026 bi radi na vodilnih mestih v državi imeli vsaj tretjino žensk.