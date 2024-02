Klinika Golnik je prošnjo za podaljšanje roka za izselitev z 31. decembra 2023 na 31. marec 2024 na MOK in OZG poslala že 28. decembra. Od direktorja OZG Matjaža Žure in kranjskega župana Matjaža Rakovca je tedaj prejela odgovor, da je v teku razpis za izvajalca gradbeno-obrtniških del za predelavo prostorov, ki bodo stekla po podpisu pogodbe, in da zato OZG ne more več odlagati izselitve Klinike Golnik ter pričakuje, da bo prostore izpraznila v najkrajšem času, najkasneje pa do 15. februarja.

MOK in OZG sta omenjene prostore kupila sredi lanskega leta, zato da bi v njih uredila nove ambulante družinske in otroške medicine. V Zdravstvenem domu Kranj se namreč soočajo s prostorsko stisko, zagotavljanje prostorov pa je v pristojnosti lokalnih skupnosti, medtem ko mora prostore za sekundarno dejavnost zagotavljati država.

Že dlje časa je bilo jasno, da se bosta ambulanti Klinike Golnik iz omenjenih prostorov morali izseliti, saj je to zahteval tudi že prejšnji lastnik. Ker si vsi želijo, da bi diabetološka ambulanta zaradi lažje dostopnosti bolnikov še naprej ostala v Kranju, pa so s skupnimi močmi iskali nove prostore, vendar jih v skoraj dveh letih niso uspeli najti. Konec leta se je sicer pokazala možnost pridobitve primernih prostorov v Kranju, vendar dogovora vsaj zaenkrat še ni.

Diabetološka in antikoagulacijska ambulanta se bosta tako preselili na Golnik. Kot so danes za STA sporočili iz Klinike Golnik, bodo v najkrajšem možnem času, a najkasneje do 31. marca obe ambulanti prestavili na lokacijo Klinike Golnik in o tem pravočasno obvestili tudi paciente. Moti pa jih, da so s sten Zdravstvenega doma Kranj že odstranjene označevalne table za omenjeni ambulanti.

»Za selitev ambulant bomo preuredili še edine prazne prostore Klinike Golnik, za kar pa potrebujemo do dva meseca časa,« so pojasnili in dodali, da pri tem ne bodo posegli po prostorih zdravstvene in zobozdravstvenega ambulante OZG, ki v prostorih Klinike Golnik obratujeta že vrsto let, saj želijo bolnikom še naprej omogočati lahek dostop do storitev primarnega zdravstva.