O izvršljivosti zakona o zaščiti živali zdaj dvomi tudi vlada

Razvpita novela zakona o zaščiti živali, ki so jo izsilili koalicijski poslanci in je začela veljati 11. novembra lani, je v presoji na ustavnem sodišču. Njeni nasprotniki so ves čas poudarjali, da je zakon tako nedodelan, da ga ne bo mogoče izvajati. Da utegnejo v praksi nastajati težave, je z nekajmesečno zamudo zdaj priznala tudi vlada.