Ne živite v naročju bogov

V naslovu je čez 2200 let stara misel Arhimeda (287–212 pr. n. št.), ki jo je dopolnil: »Naj vas mati narava ne obvladuje. Ljudje lahko prevzamemo nadzor nad svojo usodo.« In res. Fides, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, se z vsemi močmi trudi iztrgati se iz naročja bogov. Katerih bogov? Tistih, katerim so prisegli. Prepričajmo se! »Prisežem na Apolona Zdravnika in Asklepija in Higiejo in Panakejo in na vse bogove in boginje ter jih kličem za priče, da bom to prisego in to pogodbo izpolnjeval po zmožnosti in presodnosti, da bom svoje življenje in vedo svojo varoval vseskozi neomadeževano in pošteno …« Besedilo prisege pripisujejo Hipokratu (460–380 pr. n. št.) in so jo okoli 2340 let rodovi zdravnikov upoštevali. Našteti bogovi v prisegi so priče, da Fides s svojo aroganco in stavko ne upošteva prisege.