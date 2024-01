Kot pa je pristavil prvi mož Uefe: »Ne bom pa večno tu.«

Nedavno sta italijanska in španska nogometna zveza izvedla svoje superpokalno tekmovanje v Savdski Arabiji, ki je vložila milijarde evrov v šport. V nogometu so Savdijci za enormne zneske pripeljali številne zvezdnike, začenši s Cristianom Ronaldom.

Država že gosti dirke formule 1, leta 2034 pa bo najverjetneje gostila nogometno svetovno prvenstvo.

Čeferin pa Savdske Arabije ne vidi kot nevarnost za evropski nogomet. Meni, da strategija podpisovanja pogodb z veliki zvezdami, ni prava.

»Če v glavnem kupuješ igralce, ki ne morejo več igrati v Evropi, in jih ob tem preplačaš, ali s tem razvijaš domače mlade igralce?« je dejal Čeferin in dodal: »Evropski navijači delajo dve stvari: sledijo svojim klubom in svojim reprezentancam, sledijo tekmovanjem. Ne sledijo pa igralcem.«

Savdska Arabija je pogosto deležna kritik glede kršenja človekovih pravic in izrabljanja športa za izboljšanje ugleda v svetu.