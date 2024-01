Za košarkarje Cedevite Olimpije se evropska sezona iz nočnih mor počasi bliža koncu. V rednem delu evropskega pokala jih čakata še obračuna proti Londonu in Parisu. Danes bodo zadnjič na delu pred domačimi navijači, hkrati pa se bo od njih poslovil Karlo Matković, ki odhaja v ligo NBA k New Orleans Pelicans. Če so zmaji prejšnji teden v Hamburgu končno vknjižili prvo zmago v letošnji evropski sezoni in prekinili niz 20 zaporednih porazov v drugokakovostnem evropskem tekmovanju, si želijo zdaj priti tudi do prve domače zmage.

Namesto Matkovića Omić?

Za morebiten nov evropski uspeh bodo morali igralci trenerja Zorana Martića igrati precej bolje, kot so v soboto v Podgorici proti Studentskemu centru, ko so proti moštvu slovenskega trenerja Dejana Jakare vpisali šesti poraz v letošnji sezoni lige ABA. Pri Olimpiji so še vedno prisotna velika nihanja v igri, saj so po dveh odličnih predstavah in visokih zmagah proti Igokei in Hamburgu nato znova močno razočarali. To jezi tudi Martića, ki ob tem opozarja tudi na nihanja na eni tekmi. Posledično je Olimpija klonila na nekaterih tekmah lige ABA, na katerih je odkrito računala na uspeh, in zapravila odličen položaj, ki ga je imela še nedolgo tega.

Pred dnevi so v vodstvu kluba potrdili tisto, kar smo pri Dnevniku razkrili prvi. Najboljši posameznik v letošnji sezoni Karlo Matković se seli v ligo NBA, natančneje New Orleans. Trener Martić bo nanj lahko računal le še na tekmah proti Londonu in Borcu v nedeljo. »Že leta 2022, ko so ga izbrali na naboru lige NBA, smo vedeli, da bo prišel dan, ko nas bo Matković zapustil, zato imamo ob njegovem odhodu vsi v klubu mešane občutke. Ponosni smo, da se je v aktualni sezoni razvil v pravega nosilca naše igre, ki je dominanten ne le v regionalni ligi, temveč tudi v evropskem pokalu. Njegov odhod je dokaz, da se s trdim in dolgoročnim delom lahko pride daleč. Zavedamo se, da izgubljamo enega najpomembnejših členov našega moštva, hkrati pa smo izredno srečni zanj in za njegovo družino,« je ob tem povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec. V zmajevem gnezdu so v zadnjih tednih pospešeno iskali zamenjavo za Matkovića. Po naših informacijah je blizu vrnitvi v Ljubljano Alen Omić, trenutno član francoskega Metropolitansa, ki so se mu pri Olimpiji pred sezono odpovedali. Če se bo to res zgodilo, bo to še dokaz več, kakšno gromozansko napako so naredili v vodstvu kluba, ko so slepo zaupali željam nekdanjega trenerja Simoneja Pianigianija.

London presenečenje po rezultatih, a ne po igri

Če bodo želeli Ljubljančani danes priti do prve evropske zmage pred domačimi navijači, bodo morali prikazati eno boljših predstav sezone. London je namreč v odlični formi ter si z enajstimi zmagami in petimi porazi deli drugo mesto na lestvici skupine A s Hapoelom iz Tel Aviva. »London je brez dvoma presenečenje sezone, vsaj po rezultatih, ne pa po igri. Naši tekmeci igrajo zelo hitro in zelo agresivno košarko. Za nas bo to dober izziv. Od domačih tekem v evropskem pokalu se želimo posloviti s čim boljšo predstavo,« sporoča trener Cedevite Olimpije Zoran Martić. »Želimo izboljšati svojo igro in doseči zmago na zadnji domači evropski tekmi, za katero vemo, da bo zahtevna. Dali bomo vse od sebe, obenem pa želimo iz dneva v dan tudi napredovati v igri, da bomo čim bolje pripravljeni na preizkušnje, ki še prihajajo,« pa je dodal Zoran Dragić.