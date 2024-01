Zahtevek za izenačitev odmernih odstotkov vseh upokojenih po ZPIZ-2 od 1. 1. 2013 je povsem legitimen in podprt s strani prava EU, s katerim mora biti pravo vseh držav članic usklajeno. Žalostno pa je, da se ob tej legitimni zahtevi večina funkcionarjev državnih organov spreneveda, išče izgovore in navaja trditve, ki ne držijo, in to zgolj zato, ker se ne upajo izpostaviti in je to za njih ugodneje. Čeprav v privatnih pogovorih povedo, da imamo prav. Že ob popravkih ZPIZ-2 smo se pisno obrnili na predlagateljico Alenko Bratušek, ki pa ni našla časa, da nam odgovori. Le poslanec Marko Bandelli je pozneje zapisal, da če bi SAB prišel v vlado, bi bil popravek predviden tudi za nazaj. Marjan Šarec pa je v DZ ob predstavitvi njegove mini pokojninske reforme enostavno preslišal poslansko vprašanje »Kaj pa že upokojeni po ZPIZ-2?«

Moški upokojenci, upokojeni po ZPIZ-2 od 1. 1. 2013 dalje, zahtevamo, da se naše pokojnine izračunajo na novo v višini odmernega odstotka, kot je veljal ob dnevu naše upokojitve za ženske z vsemi rednimi in izrednimi uskladitvami ter da se opravi poračun od dneva upokojitve oziroma največ za 5 let nazaj, kot je to določeno v obligacijskem zakoniku. Razlikovanja v odmernih odstotkih po spolu prej ni bilo, niti ga ne sme biti, tako pravo EU.

Žalosti nas dejstvo, da so bila v preteklosti naša društva upokojencev kot tudi stranka DeSUS občasno pristan za samopromocijo posameznikov. Ne zanimajo nas politične opcije (beri: zdrahe), temveč naše pokojnine.

Sony Globokar, Zagorje