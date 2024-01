Informativne, nezavezujoče in brezplačne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko (SV) pa vključujejo opravljanje delovnih praks v Slovenski vojski in na ministrstvu za obrambo (MORS) ter udeležbo na različnih vojaških taborih in COD izzivu.

Štipendije – finančna podpora in varna zaposlitvena prihodnost

Slovenska vojska številnim študentom in dijakom v času izobraževanja nudi finančno podporo. Štipendisti Slovenske vojske že v času šolanja pridobijo dragocene izkušnje. Hkrati si zagotovijo socialno varnost in zanimivo ter razgibano zaposlitev takoj po koncu študija ali šolanja.

Osnovna štipendija za dijaka znaša 25, za študenta pa 32 odstotkov minimalne slovenske plače. Štipendija se poveča z dodatkom na opravljen letnik, dodatkom na učni uspeh in dodatkom na opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Višina štipendije za dijake za leto 2023 je znašala od 300,84 do 457,23 evra na mesec, za študente pa od 384,96 do 541,35 evra na mesec. Višina štipendije je odvisna od letnika vpisa in povprečne ocene.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije svojim štipendistom v času šolanja nudi številne ugodnosti, kot so pomoč pri izdelavi diplomskih nalog, opravljanje obvezne prakse na ministrstvu, udeležba na vojaških taborih, udeležba na usposabljanjih, ki jih predpiše minister, svetovanje v času štipendijskega razmerja, možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja itd.

Vsako leto ministrstvo za obrambo objavi javni natečaj za podelitev štipendij za vojake in častnike stalne sestave Slovenske vojske. Poleg tega razpisuje štipendije za tiste, ki se ob vsakodnevnih dejavnostih in obveznostih želijo odtrgati od rutine in izkusiti vojaško življenje kot pripadniki pogodbene rezervne sestave. V tem primeru dijaki in študentje po zaključenem šolanju podpišejo pogodbo za pogodbenega rezervista, s katero postanejo rezervisti za najmanj pet let, če je šolanje trajalo dlje, pa za enak čas, kot je trajalo šolanje.

Prakse – kratek, a intenziven vpogled v delovanje sistema

Dijaki in študentje se lahko seznanijo z vojaškim poklicem tudi z opravljanjem delovne prakse na ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski. Dijaki in študenti različnih poklicnih profilov in nivojev izobrazbe lahko opravljajo praktično usposabljanje oziroma prakso na različnih delovnih področjih in se tako spoznavajo s svojim poklicem ter delovnim področjem v sistemu vojske in obrambe.

Ministrstvo za obrambo praktikantu za uspešno opravljeno praktično usposabljanje povrne stroške prehrane in izplača nagrado, ki za dijake znaša 86 evrov na mesec in za študente 172 evrov na mesec. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Ostale možnosti sodelovanja za mlade – z nami ni dolgčas

Mladi imajo možnost okusiti vojaško življenje z udeležbo pri različnih neobvezujočih in nezavezujočih aktivnostih.

Že po zaključku osnovne šole imajo mladi več možnosti sodelovanja z obrambnim sistemom. Z vojaškim življenjem se lahko mladoletni dijaki seznanijo na brezplačnih taborih za mlade, ki glede na interes posameznika lahko potekajo v zimskih ali poletnih razmerah, v času šolskih počitnic. Na pet- oziroma šestdnevnih taborih se mladi seznanijo z vojaškim življenjem, naučijo se veščin, ki so uporabne za vse življenje, kot je preživetje v naravi, spoznajo osnove prve pomoči, pridobijo kondicijo, okusijo pa tudi vojaški red in delovanje v vojaški uniformi ter se preizkusijo v »bojnih igrah«. Na poletnih taborih in ko vreme dopušča, obstaja tudi možnost, da se popeljejo s helikopterjem.

Polnoletnim dijakom in študentom je namenjen že nekoliko zahtevnejši, 14-dnevni brezplačni vojaški tabor. Cilj tabora je seznanitev udeležencev tabora s temeljnim vojaškim znanjem in veščinami, ki so nujne za uspešno izvajanje bojnih nalog strelca in preživetje na bojišču. Uspešno opravljen vojaški tabor se študentom nekaterih fakultet šteje kot opravljena študijska obveznost (strokovna in obvezna praksa).

Dijakom in študentom je omogočeno tudi krajše, a intenzivno in atraktivno seznanjanje z vojaško uniformo na tridnevnem »brezplačnem vikend paketu«, z udeležbo na COD izzivu. To je igrica iz virtualnega sveta igričarstva, prenesena v realni svet, kjer udeleženci v najzahtevnejših situacijah po različnih vojaških scenarijih izvajajo vojaške naloge. COD izziv se bo v letu 2024 izvedel štirikrat, na različnih lokacijah po Sloveniji.

Te možnosti sodelovanja pomenijo čudovito priložnost aktivnega in kvalitetnega preživljanja počitnic in koncev tednov, ob čemer mladi udeleženci poleg usvojitve novih znanj in veščin spoznajo pomen kolegialnosti, medsebojne pomoči in sodelovanja. In najpomembnejše: med njimi se stkejo nova poznanstva in prijateljstva, ki jih potem spremljajo vse življenje, tudi če se ne odločijo za nadaljnje oblike sodelovanja z MORS in SV.

Prostovoljno služenje vojaškega roka – korak naprej

Edinstvena priložnost za spoznavanje poklica vojaka je prostovoljno služenje vojaškega roka v trajanju 13 tednov. Usposabljanje se izvaja v več terminih letno, na štirih lokacijah po Sloveniji. Udeleženci so za svoje sodelovanje tudi primerno plačani, tako da v času udeležbe in po finančni nagradi ob zaključku prostovoljnega služenja skupno prejmejo 3700 evrov. V okviru usposabljanja lahko vsak, ki to želi, pridobi tudi znanja, s katerimi izpolni pogoje za opravljanje vozniškega izpita B kategorije (tečaj prve pomoči, tečaj cestnoprometnih predpisov in potrdilo o zdravniškem pregledu za opravljanje vozniškega izpita). Mladi usvojijo nova znanja in veščine, usposobijo se za obrambo domovine in sklenejo trdna prijateljstva. Uspešno opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka, ob izpolnjevanju splošnih pogojev, pomeni prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski in vključitvi v pogodbeno rezervno sestavo.

Pogodbena rezervna sestava SV – odtrgaj se od rutine

Za vse, ki že imajo poklic, pa si želijo popestritve ali želijo okusiti vojaško življenje, obstaja možnost vključitve v pogodbeno rezervno sestavo Slovenske vojske. Vsak pogodbeni rezervist prejme za dneve, ko ni vpoklican, plačilo za pripravljenost najmanj 346,70 evra na mesec. Zaposleni rezervist za času vpoklica na usposabljanje ali izvajanje nalog dobi nadomestilo plače, njegovemu delodajalcu pa ministrstvo izplača refundacijo plače. Nezaposleni prav tako dobi denarno nadomestilo za vsak dan vpoklica. Pogodbeniki lahko sodelujejo tudi na mirovnih operacijah v tujini. Mladi, ki razmišljajo o tem, da bi po šolanju vstopili v pogodbeno rezervno sestavo, lahko zaprosijo tudi za štipendijo.

Zaposlitev – enotni

Posebna možnost sodelovanja pa je vsekakor zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske. Slovenska vojska nudi širok spekter poklicev in s tem možnosti za državljane, da svoj poklic doživijo in izvajajo v uniformi. Med glavne naloge vojaka sodita usposabljanje in priprava za delovanje v različnih kriznih situacijah, kar pripadnikom omogoča, da se izobražujejo, napredujejo ter nadgrajujejo svoja znanja in veščine na področju, na katerem opravljajo svoje delo. Poklicne ambicije in željo po dinamičnem delu pripadniki stalne sestave uresničujejo pri opravljanju zahtevnih nalog v domovini ali na mirovnih operacijah in misijah v tujini. Novosti, sprejeti v letu 2023, nudita tudi možnost zaposlitve brez dokončane srednje šole, pri čemer se s podpisom pogodbe o zaposlitvi podpiše tudi pogodba o srednješolskem izobraževanju, z dvigom starostne omejitve za zaposlitev pa prav tako ni potrebno, da se mladi odločijo za vojaški poklic že do 25. leta starosti, ampak se lahko tudi kasneje.

Zaposlitev v Slovenski vojski poleg redne plače in socialne varnosti zagotavlja tudi stalen razvoj znanja, veščin in strokovne usposobljenosti, trdno psihofizično pripravljenost in delovanje v uigrani, kolegialni ter tesno povezani ekipi.

Vsebino je omogočilo Ministrstvo za obrambo.

*** Preveri, izberi in se prijavi na postanivojak.si.