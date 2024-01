Tudi današnji smuk ni potekal brez težav, bilo je več prekinitev zaradi padcev in tudi vetra, zaradi katerega so odpovedali četrtkov trening. Ta je najmočneje pihal v srednjem delu olimpijske proge Tofane, ki bo prizorišče ženskih tekem na olimpijskih igrah leta 2026. A tekmo so le spravili pod streho.

Po številnih odstopih je bilo na startnem seznamu 45 tekmovalk. Od teh je progo od starta do cilja prevozilo le 33.

Petkov smuk se je končal s petimi tekmovalkami na zmagovalnem odru, ko so si tri smučarke razdelile tretje mesto, a je razplet zasenčil grd padec najboljše smučarke v karavani, Američanke Mikaele Shiffrin.

To so morali s hriba evakuirati s helikopterjem. Shiffrin jo je po prvem pregledu odnesla brez hujših posledic.

Medtem se je v petek huje poškodovala Švicarka Corinne Suter, olimpijska prvakinja v smuku leta 2022, ki si je pri doskoku poškodovala kolenske vezi in meniskus.

Današnji smuk se je začel z odstopom, ko je smuk predčasno končala Čehinja Ester Ledecka, prva na startu na srečo ni padla. Je pa že tretja na startu Američanka Isabella Wright po padcu obležala na snegu in so jo morali reševati. S proge je kasneje predčasno šla Švicarka Joana Hählen. Po 17. tekmovalki so tekmo zaradi vetra prekinili.

Štuhec se je na progo pognala kot 13. Na vrhu je bila Francozinja Laure Gauche. A Mariborčanka njenega časa ni ogrozila, v cilj je prišla z zaostankom 92 stotink sekunde za 13. mesto. Pri vožnji Mariborčanke je gledalcem zastal dih, po odseku Duca d'Aosta je imela težave pri doskoku, a je napaka ni vrgla iz tira.

Takoj po Slovenki se je na progo pognala domača šampionka Sofia Goggia, ki je uspešno opravila z vsemi pasti ter je za 15 stotink prevzela vodstvo, po prihodu v cilj so jo ob ovacijah občinstva premagala čustva in je trikrat glasno zakričala.

Po daljši prekinitvi se je zelo dobro odrezala Norvežanka Mowinckel, ki je kot 20. na startu za kar 44 stotink Goggio potisnila na drugo mesto.

Enaintridesetletnica, olimpijska prvakinja v smuku iz Pyeongchanga 2018, je četrtič zmagala v svetovnem pokalu, prvič na smuku. V Cortini je prišla do druge zmage, lani je na tem prizorišču zmagala na superveleslalomu.

To ni bila zadnja sprememba na vrhu. Smuk kariere je uspel Američanki Wiles, ki je s številko 26 skočila na drugo mesto. Za devet stotink je na tretje mesto potisnila Goggio. To so njene tretje stopničke v karieri, prve po letu 2018, ko je smuk v Cortini končala na tretjem mestu.

"Današnji dan je bil kar dober obliž na dogajanje zadnje čase," je bila zadovoljna Štuhec, ki se je po petkovem smuku odločila za spremembo. Danes je nastopila s starimi smučarskimi čevlji, ki jih je uporabljala lani in s katerimi je lahko znova napadala in bila bolj sproščena ter spet smučala, kot si je zamislila.

V nedeljo bo sledil še superveleslalom.