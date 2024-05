Za največje presenečenje v boju za »final four«, ki bo 8. in 9. junija v Lanxess Areni v Kölnu, je poskrbel Kiel. Po visokem porazu v Montpellieru (30:39) so štirikratni prvaki Evrope v domači Wunderino Areni zrežirali neverjeten preobrat. Montpellier (Staš Skube 1 gol) je 15 minut pred koncem zaostajal le za štiri (20:24), a v zadnjih desetih minutah ni dosegel niti gola, dobil pa jih je sedem.

Poleg Šveda Erica Johanssona (8) in Avstrijca Mykole Bilyka (7) je bil Kielov junak tudi češki vratar Tomas Mrkva z 12 obrambami, od tega štirimi v zadnjih treh minutah. »Po porazu v Montpellieru sem dejal, da imamo le pet odstotkov možnosti za skupno zmago. A moji igralci so pustili srca in duše na igrišču ter potrdili, da so vrhunska ekipa. Hvala jim, prav tako navijačem. To je bila čarobna noč v Kielu,« je dejal Filip Jicha, Čeh na trenerski klopi nemškega kluba, s katerim je že bil prvak Evrope kot igralec in trener.

V ponovitvi lanskega finala v Kölnu, ko je Magdeburg po podaljških ugnal Kielce s 30:29, sta se kluba na povratni četrtfinalni tekmi razšla šele po streljanju sedemmetrovk, po katerih je aktualni evropski prvak Magdeburg slavil s 27:25 in v skupnem seštevku le z golom razlike (53:52) izločil poljsko ekipo. Švedska sodnika Mirza Kurtagić in Mattias Wetterwik nekaj sekund pred koncem Kielcam nista pustila prednosti v igri in Poljaki so namesto »zicerja«, ki bi jim prinesel napredovanje, dobili strel z devetih metrov prek domačega bloka. Kielce so se zaradi odločitve pritožile na EHF, a se ne bo nič spremenilo.

Pri sedemmetrovkah je blestel domači vratar Sergey Hernandez (3 obrambe, v rednem delu 15), po zgrešenem »penalu« gostujočega igralca Dylana Nahija pa je Magdeburgovo zmago zapečatil Islandec Omar Ingi Magnusson, z osmimi goli prvi strelec tekme. Aalborg je po tesnem porazu proti Veszpremu (31:32) doma slavil s 33:28: Aleks Vlah je za Dance dosegel tri gole, Gašper Marguč zaradi poškodbe ahilove tetive ni igral za Madžare. Ti lahko še naprej le sanjajo o evropski lovoriki, prav tako PSG, ki ga je Barcelona (Blaž Janc 5) povozila s skupno devetimi goli razlike in edina v četrtfinalu dobila obe tekmi.

Četrtfinale, povratne tekme: Aalborg – Veszprem 33:28 (18:14), najprej Aalborg s skupnim izidom 64:60, Magdeburg – Kielce po 7-m 27:25 (11:13, 23:22) naprej Magdeburg s 53:52, Kiel – Montpellier 31:21 (17:12), naprej Kiel z 61:60, Barcelona – PSG 32:31 (17:12), naprej Barcelona z 62:53.