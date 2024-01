Čeprav tekma za peto mesto na evropskem prvenstvu v rokometu v Kölnu ni odločala o ničemer, za Uroša Zormana, selektorja slovenske reprezentance, ni bila nepomembna. »Z ležernim pristopom se lahko zgodi karkoli. Tudi kakšna poškodba, ki si je nikakor ne želimo. Že čez dober mesec nas čakajo kvalifikacije za olimpijske igre in težko si predstavljamo, da bi nam takrat manjkal še kakšen dodaten igralec,« je opozarjal 44-letni Uroš Zorman, ki ima lepe spomine na dvorano v Kölnu, v kateri je pred osmimi leti s Kielcami osvojil še svoj četrti naslov v ligi prvakov.

Slovenski rokometaši so dejansko vložili veliko napora, da bi izenačili svojo tretjo najboljšo uvrstitev na EP, vendar so bili v napadu premalo zbrani, predvsem to velja za končnico tekme in v igri z igralcem več. Na drugi strani so Madžari lovili svojo najboljšo uvrstitev, šesto mesto iz leta 1998 v Italiji. Čeprav so večji del tekme zaostajali za slovensko reprezentanco, je minuto in pol pred koncem tekme Bendeguz Boka svojo ekipo popeljal do vodstva in končne zmage. S prednostjo enega gola so Madžari slovenske rokometaše premagali tudi pred štirimi leti v Malmöju, le da v drugem delu tekmovanja, vendar so bili na Švedskem na koncu šele deveti, Slovenija pa četrta.

Namesto z dvema goloma prednosti na odmor le z enim

Dvoboj reprezentanc, ki sta se do zdaj pogosto srečevali na velikih tekmovanjih, velikokrat pa na pripravljalnih tekmah, so bolje začeli Zormanovi izbranci. Že v prvem napadu se je med strelce vpisal povratnik v ekipo Blaž Blagotinšek, v peti minuti pa je Jure Dolenec, kapetan slovenske reprezentance, iz protinapada zadel za 5:2. Že tri minute pozneje je Bence Banhidi, 207 cm visoki krožni napadalec, sicer soigralec Boruta Mačkovška in Deana Bombača v Pick-Szegedu, izenačil na 5:5. Do prvega vodstva (8:7) so Madžari prišli v 13. minuti, ko je v polno zadel Boka, po novem golu Banhidija pa so v 20. minuti vodili z 10:8. Vendar njihovo veselje ni trajalo dolgo, kajti že dve minuti kasneje je na 10:10 izenačil Miha Zarabec, 28 sekund pred koncem prvega polčasa pa je za slovensko vodstvo s 13:11 zadel Matic Suholežnik. Namesto da bi drugi polčas začeli z dvema goloma prednosti, so slovenski rokometaši dovolili, da je Zoran Ilić premagal sicer odličnega Klemna Ferlina.

Neizkoriščene obrambe Ferlina

Prav Ferlin je imel v drugem polčasu največ zaslug, da je bila slovenska reprezentanca večji del v vodstvu. Že v prvem polčasu je najbolj izkušenemu madžarskemu igralcu, Mateju Lekaiju, ki je pred dobrim desetletjem dve leti nosil dres Celja Pivovarne Laško, ubranil prvo sedemmetrovko, v drugem še eno, nato so Madžari zgrešili še tri. Dve od njih je spet ubranil izkušeni 34-letni Trebanjec, vendar soigralci njegovih obramb niso izkoristili. Nekajkrat so vodili z dvema goloma prednosti, zadnjič v 55. minuti z golom Aleksa Vlaha. To je bil tudi zadnji gol slovenske reprezentance na letošnjem EP, čeprav je imela ob tretji izključitvi Adriana Siposa dve minuti igralca več. Namesto tega so Madžari izid celo izenačili, Boka pa je s sedmih metrov le našel način, kako premagati Ferlina ter s svojim drugim zaporednim golom postavil končni izid.

»Mislim, da si poraza proti Madžarom nismo zaslužili, saj smo vodili celotno tekmo. Škoda, tekmo smo izgubili predvsem v igri z igralcem več. A ob pogledu na prvenstvo smo lahko zadovoljni, sploh zaradi vseh težav, ki so nas pestile. Ekipa se je vedno borila in bila homogena. S srcem smo igrali za Slovenijo, kar je najpomembnejše,« je po zadnji tekmi prvenstva povedal 35-letni Jure Dolenec, ki je dosegel tri gole. Enega več je prispeval povratnik v ekipo Blaž Blagotinšek, ki je dopolnil svojega kapetana: »Kljub vsem težavam s poškodbami in boleznimi je za nami uspešno prvenstvo. Prostora za napredek je še kar nekaj, a ko bomo vsi zdravi in bo ekipa v polni zasedbi, lahko pokažemo še boljši obraz. Verjamem, da bo tako že v olimpijskih kvalifikacijah.«

Danes žreb parov za nastop na SP 2025

S porazom so slovenski rokometaši nekoliko pokvarili vtis, ki so si ga pred tem priborili na EP, je pa res, da zanje ni bil usoden. Tudi ob zmagi se ne bi neposredno uvrstili na SP, ki bo prihodnje leto na Danskem, Hrvaškem in Norveškem. Žreb kvalifikacijskih parov bo danes in Slovenija bo ena od nosilk. Prav tako pa si zaradi poraza niso pokvarili izhodišča v olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo od 14. do 17. marca. Pot na svoje četrte olimpijske igre bodo iskali, če bo danes Egipt v finalu afriškega prvenstva v Kairu premagal Alžirijo, v skupini I proti Španiji, Braziliji in Bahrajnu.

Prvi finalisti EP so postali Francozi, ki so bili po podaljšku s 34:30 (27:27, 17:11) boljši od Švedov. Posebnost tekme je bila, da je Francija izsilila podaljšek po izteku igralnega časa, ko je Prandi zadel z devetmetrovke. Jutri, ob 15. uri, bo v Kölnu najprej finale za 3. mesto, ob 17.45 pa za 1. mesto.

Madžarska – Slovenija 23:22 (12:13) Köln. Lanxess Arena, sodnika: Schulze in Tönnies (oba Nemčija). Madžarska: Ando, Bartucz (10 obramb), Sipos, Boka 4 (2), Ligetvari, Fazekas 2, Banhidi 5, Szöllösi, Szita, Ancsin, Bodo 1, Ilić 3, Rosta 1 (1), Lekai 5, Hanusz, Imre 2. Selektor: Chema Rodriguez. Slovenija: Vujović, Ferlin (11 obramb), Blagotinšek 4, Marguč 1 (1), Dolenec 3, Cehte, Slatinek Jovičić, Kodrin, Zarabec 4 (1), Bombač 1, Mačkovšek 3, Šiško, Novak, Vlah 4, Drobež, Suholežnik 2. Selektor: Uroš Zorman. Sedemmetrovke: Madžarska 8 (3), Slovenija 2 (2). Izključitve: Madžarska 10 minut, Slovenija 4. Rdeči karton: Adrian Sipos (55.).