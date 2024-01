Naši prijatelji Šerpe

Ko sem v Ljubljani pred kratkim spoznal živo slovensko legendo Vikija Grošlja, sem bil vznemirjen kot otrok. Viki je namreč eden od junakov mojega otroštva. Za današnje mulce so junaki na primer youtuberji in tiktokerji, ki slavo dosežejo tako, da so v vsakem trenutku povsod. Za mojo generacijo pa so bili junaki ljudje, ki so stopali tam, kjer pred njimi ni bil še nihče: astronavti in – alpinisti.