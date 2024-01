Bil je namreč glavni govornik na srečanju skrajno desnih politikov iz vrst AfD in Generacije identitete, a tudi dveh politikov Krščanskodemokratske unije (CDU) in bogatih investitorjev, ki so v hotelu Vila Adlon v Potsdamu poslušali Sollnerjevo predstavitev »remigracije«, oziroma kako bi iz Nemčije množično izgnali vse tujce, tudi tiste, ki že imajo nemško državljanstvo. Sellner, sin zdravilca s homeopatskimi zdravili in učiteljice angleščine, se je rodil leta 1989 in odraščal v Badnu pri Dunaju. Že kot mladenič se je priključil neonacistični sceni, njegov mentor je bil obsojeni zanikovalec holokavsta in ikona neonacistov pri sosedih Gottfried Küssel. Na Dunaju je zaključil prvo bolonjsko stopnjo študija filozofije, nadaljeval je s pravom, a je študij prekinil. Že leta 2018 so mu britanske oblasti prepovedale vstop v državo, od leta 2019 ne sme več vstopiti na tla ZDA. Prepoved so čez lužo utemeljili s tem, da je Sellner prejel donacijo atentatorja iz Christchurcha na Novi Zelandiji, Brentona Taranta, ki je marca 2019 pri napadu na dve mošeji hladnokrvno ubil 51 ljudi v starosti od treh do 71 let. Preiskava avstrijskih kriminalistov je pokazala, da sta bila Sellner in Tarant v tesnem stiku preko elektronske pošte in sta se dogovarjala, da bosta obiskala drug drugega. Janez Janša je v času preiskave delil tvit slovenske Generacije identitete, v katerem je protestirala zaradi postopka avstrijske policije zoper Sellnerja, slednji se je Janši zahvalil za podporo. Nemške oblasti so ta teden sporočile, da preučujejo možnosti, kako bi Sellnerju prepovedali vstop v Nemčijo.