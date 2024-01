Dogodek so komentirali tudi v najvplivnejših svetovnih medijih, kot sta The Guardian in New York Times. Ugledni britanski časnik navaja, da Boban zapušča Uefo »v znak protesta proti Čeferinovim usodnim načrtom.« Poleg tega omenjajo nedavno izjavo Slovenca, ki ni prepričan o prihodnosti: »Če sem iskren, sem zelo utrujen,« poudarjajo njegov stavek iz pogovora za The Telegraph.

Američani omenjajo »razkritje velikih napetosti v vrhu evropskega nogometa«, francoski L'Equipe pa piše, da je Boban »Čeferinu zameril, ker je brnil hrbet idejam, ki jih je zagovarjal od izvolitve leta 2016.«

Zvonimir Boban, directeur du football à l'UEFA, reproche à Aleksander Ceferin de vouloir changer les statuts pour briguer un nouveau mandat, et de « tourner le dos aux valeurs » qu'il avait défendues lors de son élection, en 2016. https://t.co/ocLfhyCqDypic.twitter.com/JgVEL5VbTR — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 25, 2024

Preberite tudi: Konec nekega prijateljstva: Zvonimir Boban zapušča Aleksandra Čeferina

Srbski Kurir navaja, da je slavni Hrvat zapustil UEFA, in močno udaril po Čeferinu: »Ne bom sodeloval pri tej katastrofalni zamisli!« Bosansko-hercegovski sportsport.ba pa piše, da je »Boban s svojo potezo zatresel nogometno Evropo, Čeferin pa se je znebil o njem v treh stavkih«, s čimer namigujejo kratek odziv iz Uefe.

Italijanska Gazzetta dello Sport omenja, da je Boban že dokazal, da mu zaradi načelnosti ni težko zapustiti visokega položaja. »To ni prvi Bobanov odhod z visokega položaja. Junija 2019 je zapustil vlogo namestnika generalnega sekretarja Fife in posebnega svetovalca predsednika Infantina, da bi sledil svojim sanjam o Milanu s Paolom Maldinijem. Vendar so ga marca 2020 odpustili, ker je v intervjuju kritiziral izvršnega direktorja Gazidisa in sklad Elliott,« pišejo Italijani.