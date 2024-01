Ljubljanski policisti so danes potrdili, da so jih z ene izmed ljubljanskih šol obvestili o domnevnih grožnjah. Po neuradnih informacijah naj bi dijak sošolcem grozil z množičnim nasiljem. Portal 24ur.com poroča, da se je na njih obrnil oče enega izmed dijakov, ki trdi, da je osumljeni dijak sošolcem povedal, da je pripravil načrt, datum in orožje za streljanje na šoli. »Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo in roditelji izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bomo izvajali dokler bo to potrebno. Hkrati so policisti zavarovali dokaze in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja,« so zaradi interesa preiskave in zaradi mladoletnosti osumljenca z informacijami zaenkrat še skopi na policiji.

Mladoletni dijak naj bi sošolcem povedal, da je pripravil načrt za streljanje na šoli. Do zaključka postopka so mu prepovedali prisotnost pri pouku, so potrdili na šoli. Za kako resno grožnjo je šlo, policisti še preverjajo, po naših neuradnih informacijah pa policisti pri dijaku - vsaj zaenkrat - niso našli strelnega orožja.

Na ljubljanski policijski upravi ob tem zagotavljajo, da vse tovrstne grožnje resno preiščejo. »Na splošno pojasnjujemo, da se policisti odzovemo na vsak tovrstni primer in ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedemo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem preverimo vse okoliščine in ukrepamo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščamo pristojne službe. Hkrati pozivamo vse, ki imajo kakršne koli informacije o kakršnem koli pojava nasilja ali groženj ali drugih kaznivih ravnanjih da tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na številko 080 1200. Poziv o prijavi suma kaznivih ravnanj v šolskem okolju velja tako za delavce šole, starše in roditelje, učence, kot tudi vse ostale, ki imajo o tem kakršne koli informacije.«