Po skoraj letu dni so košarkarji Cedevite Olimpije le vknjižili zmago v evropskem pokalu. Na gostovanju so bili prepričljivo boljši od Hamburga, kar je njihova že druga zaporedna dominantna predstava, saj so v soboto Igokeo v ligi ABA ugnali z 32 točkami razlike. Ljubljančani so tako prekinili niz kar dvajsetih zaporednih porazov v drugokakovostnem evropskem tekmovanju.

Po prihodu v Hamburg v torek so si nekateri košarkarji Olimpije ogledali veliko zmago slovenskih rokometašev na evropskem prvenstvu proti Danski. Očitno jih je predstava varovancev selektorja Uroša Zormana motivirala, saj so končno prikazali predstavo, kot so si jo navijači v evropskem pokalu želeli že dolgo. Hamburg je sicer v letošnji sezoni obrambno najslabša ekipa, proti zmajem pa je znova pokazala, zakaj je tako. Gostje so od samega začetka brez večjih težav prihajali do točk, ob tem pa tudi sami niso pretirano blesteli pri branjenju nasprotnika. Košarkarji v zelenih dresih so tako v prvem polčasu držali prednost, ki pa ni bila tako visoka, da bi se lahko povsem sprostili. Do tega so prišli v nadaljevanju, saj so kapetan Jaka Blažič in soigralci ob koncu tretje četrtine povedli že z 21 točkami razlike, kar je pomenilo, da so po 1. februarju lani, ko so v Stožicah ugnali Venezio, končno le okusili slast zmage v evropskem pokalu.

»Najprej bi želel izpostaviti, da se nam je odvalil velik kamen od srca. Zaradi vseh porazov so bile tekme v evropskem pokalu za nas psihološko izredno težke. Tokrat smo igrali vseh 40 minut kot ekipa. Bili smo agresivni v obrambi in resnično moram pohvaliti prav vsakega posameznika. Obramba je tista, pri kateri se vse skupaj začne. Potem lažje steče tudi v napadu. Vedeli smo, da je Hamburg dobra napadalna ekipa, ki je nevarna, če ji puščaš odprte mete in prostor v protinapadih. Celotno tekmo smo bili na to pazljivi in končna razlika pove vse,« je tekmo ocenil trener Cedevite Olimpije Zoran Martić.