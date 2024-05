Na bankomatu je čakalo 1500 evrov

Včasih se zdi, da svet bolj ali manj poganja le še pohlep in da je poštenost nekaj, kar vzbuja bolj posmeh kot kar koli drugega. A se najdejo ljudje, ki vzbujajo upanje. Eden teh je možakar, ki je pred dnevi na bankomatu v Sojerjevi ulici v ljubljanski Šiški našel 1500 evrov. Nekdo jih je pozabil v reži. Se zgodi, včasih nismo čisto pri stvari, a drugače je, če se nam to primeri pri dvigu desetaka, tega še lahko pogrešimo. Toda najditelj ni okleval: šop bankovcev je odnesel naravnost na policijo. Prvi so o tem poročali na hrvaškem spletnem portalu, poštenjakar jim je povedal, kaj se je zgodilo. Na ljubljanski policiji so to potrdili: sporočili so, da je občan »dejansko prinesel 1500 evrov gotovine, ki je bila najdena na bančnem avtomatu v Šiški«. Če se tudi vam zgodi kaj takega, lahko policijo tudi pokličete, če gre za bankomat v bližini banke, pa denar odnesete tja. Drugih možnostih ne bomo omenjali, ker so nezakonite in nemoralne.

Amaterska detektivka ...

Še enega poštenega najditelja, pardon, najditeljico imamo. Domačinka iz Sremskih Karlovcev v Srbiji je na tleh našla denarnico, v njej pa kar nekaj denarja, zdravstveno izkaznico in člansko izkaznico za telovadnico. Iz dokumentov je razbrala, da je lastnik fant, rojen leta 2009, enako kot njen sin. Najdbo je objavila na spletu, a se lastnik ni javil. Sklepala je, da je ljubitelj športa, tako je klicala je v fitnes center. Rekli so, da jo bodo obvestili, če bodo dobili kako informacijo, ki bi ji bila lahko v pomoč. Obrnila se je tudi na zdravstveni dom, a brez rezultata. Takrat je pomislila, da gre morda za nekoga, ki je v teh krajih le na obisku in obvestila policijo. Potem se je zadeva začela hitro razpletati. Klicali so fantovi starši in to iz Slovenije. Mama je klicala policijo, oče pa najditeljico, ker ga je o izgubljeni denarnici obvestil lastnik fitnesa. Povedala sta, da je tam sin na ekskurziji in da biva v hotelu. Najditeljica bi sicer lahko vse skupaj prepustila policistom, a ni. Odpeljala se je v 15 kilometrov oddaljen hotel in fantu denarnico predala. Nič posebnega ni naredila, je skromno razložila. Vedela je, koliko staršem pomeni vsak »dinar«, še bolj pa, da bo imel fant brez denarja pokvarjeno ekskurzijo.

...in detektiv (učinkovitejši od policije)

Triinosemdesetletni možakar iz Tučepov vsak dan hodi na kavo v isto kavarno ob bencinskem servisu ob zahodni vpadnici v Makarsko. Tako mu je v oči padel rdeč golf, ki je stal na tamkajšnjem parkirišču že več mesecev. Pritegnil ga je, ker je bil opremljen s kljuko za prikolico, nekaj takega pa je tudi sam potreboval. Enkrat se je le odločil. Šel je do njega in presenečen ugotovil, da je odklenjen, tudi ključ je čakal v ključavnici. Ker je našel tudi zavarovalno polico, je klical zavarovalnico, če bi mu dali kontaktna lastnika, a mu ga niso. A ker je vztrajnež v dokumentih vozila našel tudi ime lastnika, se je ročno odpeljal v dolino Neretve ter potrkal na njegova vrata. Lastnik ni mogel verjeti. Povedal je, da je že davno prijavil policiji, da so mu avto ukradli z domačega dvorišča, ker pa ni bilo nobenega odziva, je obupal in kupil novega. Kaže, da so se z golfom odpeljali nezakoniti prebežniki in ga pustili pri Makarski, kjer so šli na avtobus. Policisti se v tem primeru res niso izkazali, najditelj pa je bil zadovoljen, ker je nekomu pomagal. Za povrh je od lastnika dobil darilo - pet kartonov jajc.

S petjem klical ljubico

Res smo na strani črne kronike, ampak če smo bili do zdaj pozitivni, nadaljujemo v tem slogu do konca. Policisti policijske postaje Thames Valley v angleškem okrožju Oxfordshire na jugovzhodu Velike Britanije je kar nekaj časa begalo, ker so večkrat slišali zvok policijske sirene, pa niso mogli ugotoviti, od kod prihaja. Še najbolj logično se jim je zdelo, da se oglaša eno njihovih vozil na parkirišču. Večkrat so se kvarila in treba jih je bilo voziti na popravilo, tako da sem pomislil, da je enemu začel pešati akumulator, je za BBC povedal eden tamkajšnjih policijskih inšpektorjev. Prav on je tudi stvari prišel do dna. Po prostem vikendu je sedel v pisarni, ko je spet zaslišal ta zvok. Kasneje pa zunaj na drevesu opazil ptico, ki je policijsko sireno neverjetno lepo imitirala. Na lokalnem društvu za varstvo divjih živali so ugotovili, da gre za kosa in pojasnili, da k sebi vabi partnerico, ostale samce pa opozarja, da gre za njegov teritorij. Policisti so tako premer le rešili, sporočili pa, da osumljenca ne bodo kazensko ovadili.