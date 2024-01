Podjetji Kolektor Koling in CGP bosta izvedli gradbena dela in dobavila medicinsko opremo za dograditev klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana. Začetek del je predviden marca, rok za izvedbo pa je skoraj dve leti od uvedbe v delo, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Predvidena je ureditev prostorov za zahtevnejši bolnišnični program, ki je ključen za nadaljnje delo klinike. Gre za prostore za urgenco z diagnostiko in terapijo, specialistične ambulante in 24-urni hospital, oddelek intenzivne in polintenzivne terapije, otroški oddelek, oddelek za zelo nalezljive bolezni ter operacijsko dvorano, ki bo po besedah ministrstva razbremenila tudi centralni operacijski blok.

Poleg tega je v sklopu novogradnje predviden prostor za centralno-oskrbovalne službe, upravno-administrativne in strokovne službe, tehnične prostore z inštalacijskimi sistemi in parkirišča za zaposlene. Prva faza dograditve nove infekcijske klinike obsega 24.800 kvadratnih metrov bruto površine, so zapisali v sporočilu.

Na ministrstvu so še poudarili, da je namen investicije izboljšati infrastrukturno pripravljenost javnega zdravstva za odkrivanje, omejevanje širjenja in zdravljenja kužnih bolezni ter okrepiti odpornost slovenske družbe na pandemije in epidemije. Širši cilj investicije je izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov s kužnimi boleznimi. S tem bi javnemu zdravstvenemu sistemu omogočili uspešno odkrivanje in zdravljenje prenosljivih bolezni.

Vrednost investicije je 95,5 milijona evrov z DDV. Projekt bo sofinanciran z nepovratnimi evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 70 milijonov evrov.