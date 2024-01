Visoke vode so cev dosegle med avgustovskimi in novembrskimi padavinami. Načet je bil betonski ovoj, morebitna resna poškodba bi lahko pomenila ekološko katastrofo. Ko se je voda umaknila, so cev pregledali strokovnjaki zavoda za gradbeništvo. Ugotovili so, da je stanje objekta slabo oziroma se je med avgustovsko ujmo, ko je zaradi vej in drugih naplavin prišlo do mehanskih poškodb betonskega plašča in betonskih pritrditev kanalizacijskega voda, še poslabšalo. »Ponovna visoka voda bi lahko poškodbe kanalizacijskega voda še povečala, zato je treba za zagotavljanje trajnosti in varnosti glede na rezultate pregleda nemudoma pristopiti bodisi h gradnji novega objekta bodisi k celoviti sanaciji,« so navedli v poročilu. Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, tako kot celotna Sava. Vzdolž Save se nizajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje. Zato je ukrepanje nujno, so takrat opozarjali na občini in kranjski komunali.

Zgolj sanacija ne bo dovolj

Na vprašanje, kako je s sanacijo, s kranjske občine odgovarjajo, da zgolj sanacija obstoječe cevi ne bi bila ustrezna rešitev, saj bi se ob naslednji ujmi cev lahko znova poškodovala. »Sanacija obstoječega bi torej prinesla zgolj kratkoročno rešitev, prav tako ne bi bila smotrna z vidika stroškov, saj bi predvidoma stala 1,3 milijona evrov, medtem ko je vrednost gradnje novega mostu, za katerega je občina gradbeno dovoljenje pridobila že leta 2022, ocenjena na nekaj manj kot tri milijone evrov,« so še zapisali.

Po načrtovanem novem, sodobnem in varnem mostu bo potekal dvosmerni motorizirani promet s pločnikom in kolesarsko povezavo. Poleg tega bo zgrajen približno meter in pol višje kot sedanji, kar bo zagotovilo večjo poplavno varnost na območju. Kot so pojasnili, pravkar zaključujejo podrobno gradbeno dokumentacijo, sledi izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del. O delnem sofinanciranju gradnje se dogovarjajo tudi s Stanovanjskim skladom RS, ki namerava v neposredni bližini graditi novo stanovanjsko sosesko. Še vedno računajo tudi na pomoč države. V Kranju načrtujejo, da bi se gradnja mostu lahko začela v drugi polovici letošnjega leta. Kako dolgo bo trajala, trenutno še ni mogoče napovedati.