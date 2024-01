Slovenci so v prvem delu dobili vse tri tekme, Ferske otoke so premagali z 32:29, Poljsko z 32:25, Norveško pa z 28:27. V drugem delu v skupini 2 pa so nato izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33).

Slovenska izbrana vrsta ima na lestvici skupine 2 zdaj štiri točke, toliko kot Portugalska in Švedska, ki pa ju medsebojni obračun čaka ob 18. uri. Obe reprezentanci imata v primerjavi s Slovenijo tudi boljši medsebojni izkupiček, s čimer bi si zmagovalec tega obračuna ob večerni danski zmagi že zagotovil nastop v polfinalu.

Danci so za zdaj edini s šestimi točkami, zvečer pa se bodo pomerili proti Norveški, ki je zbrala dve točki. Nizozemska je edina brez točk. Slovenija bi si ob Danski zmagi zagotovila najmanj četrto mesto v skupini.

Do konca drugega dela je ostal le še en krog v skupini 2. V torek bodo tekme Nizozemska - Portugalska (15.30), Slovenija - Danska (18.00) in Norveška - Švedska (20.30), ko bo znano, kateri dve reprezentanci bosta napredovali v polfinale. Tretjeuvrščena ekipa bo igrala za končno peto mesto.

Obe ekipi sta današnji dvoboj odprli s številnimi priložnostmi za krožne napadalce, le da so bili Nizozemci bolj učinkoviti, potem ko je Kristjan Horžen trikrat zgrešil. Tudi napak v napadu je bilo sprva preveč, kar so Nizozemci po dveh hitrih protinapadih izkoristili za dva gola naskoka (5:3).

Nato se je tekmecem ustavilo v napadu. Po drugem golu Horžena je bilo na semaforju 5:5. Čeprav so Slovenci veliko grešili, sedemkrat so namreč zgrešili vrata, so ujeli boljši ritem in namerili naprave. Prvi so povedli za tri gole, nato pa po novih napakah Nizozemcev še za pet.

Nizozemci so po četrtem zgrešenem strelu Horžena le znižali na -3, a je borbenost Zormanove varovance znova dvignila na pet golov prednosti (15:10), nekaj minut kasneje pa tudi na sedem, kar je bila najvišja prednost v prvem polčasu. Prvi del se je končal s +6.

Brez sprememb v drugem delu

V drugem delu se na igrišču ni kaj bistveno spremenilo, Slovenija je bila v napadu učinkovita, najboljšega strelca Nizozemske Rutgerja ten Veldeja pa je Klemen Ferlin še naprej odlično ustavljal. Prednost je tako po golu kapetana Jureta Dolenca narasla na osem golov (24:16).

Nizozemci so se nato po izključitvi na slovenski strani in nekaj tehničnih napakah povsem približali, sprva na vsega štiri gole (25:21), nato pa je Gašper Marguč zastreljal še sedemmetrovko. Najstrožja kazen ten Veldeja bi Nizozemce nato približala na vsega dva gola, a je to preprečil Ferlin.

Po minuti odmora je nastopilo živčnih zadnjih 15 minut, v katerih je najprej s sijajno dvojno obrambo, sprva po sedemmetrovki in nato še po odbitku zablestel Ferlin in ohranil slovensko prednost štirih golov. Prav tako oslabljeni in načeti Nizozemci se niso dali, še naprej so pretili, Slovenci pa zapravljali napade.

Nizozemci so še prišli na -2, kaj več pa v zadnjih minutah niso zmogli. Ko je Horžen zadel za +4 pri 34:30, so tekmeci le položili orožje, Slovenija pa je osvojila dve točki in si pred ostalima obračunoma zagotovila vsaj peto mesto v skupini.

Najboljši strelec tekme je bil sicer Niels Versteijnen s 14 goli, pri Slovencih pa so si številni igralci dobro porazdelili strelsko breme. Po šest so jih dosegli Horžen, Marguč in Nejc Cehte.