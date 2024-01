Dedinja je za obdavčitev dediščine

Marlene Engelhorn, ki je stara 31 let in živi na Dunaju, je potomka Friedricha Engelhorna, ustanovitelja nemške kemične in farmacevtske družbe BASF, in je podedovala milijone, ko je septembra 2022 umrla njena babica. Premoženje Traudl Engelhorn-Vechiatto je ameriška revija Forbes ocenila na skoraj štiri milijarde evrov. Avstrija je leta 2008 odpravila davek na dediščino, kar je seveda za mnoge dediče izjemno dobra novica. Presenetljivo pa je Marlene Engelhorn prepričana, da bi moralo biti tudi to, kar je podedovano, obdavčeno in da je to, da se je država odpovedala omenjenemu davku, velika napaka Avstrije.