Včeraj se je zaključil rok, do katerega je direkcija za infrastrukturo zbirala ponudbe za gradnjo nadhoda skupaj z novo postajno dvorano nad tiri glavne železniške postaje v Ljubljani. Direkcija je prejela zgolj dve ponudbi. Nižjo je dal konzorcij podjetij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding, ki bi naročena dela opravil za ceno 260,8 milijona evrov, vključno z davkom na dodano vrednost. Ponudba družbe VOC Celje pa je bila skupaj z davkom težka kar 295,2 milijona evrov. Direkcijo za infrastrukturo smo prosili za komentar glede višine prejetih ponudb, vendar ga včeraj še nismo prejeli.

Ker je šlo za javno naročilo po odprtem postopku, pogajanja o ceni niso predvidena. Če pa bi obe ponudbi ocenila kot previsoki, lahko direkcija javno naročilo zaključi brez izbora in odpre nov postopek s pogajanji brez predhodne objave. V tem primeru bi v nov postopek javnega naročila lahko povabila oba ponudnika, če seveda izpolnjujeta vse pogoje, in z njima izvedla en krog pogajanj ali več. Lahko pa bi se odločili tudi za ponovitev javnega naročila.

Dovoljenje za gradnjo dobili oktobra lani

Gradbeno dovoljenje za nadhod in postajno dvorano ljubljanske železniške postaje je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo v drugi polovici lanskega oktobra. Nadhod bo omogočal dodatno povezavo med območji severno in južno od železniške povezave, do njega pa bodo vodili tekoče stopnice, dvigala in navadne stopnice. Iz tehničnega poročila, ki je bilo objavljeno z javnim naročilom za izbor izvajalca gradnje, je razvidno, da bo nosilna konstrukcija nadhoda imela tri glavne podporne linije, ki bodo temeljile na globoko uvrtanih pilotih. Zasnovana konstrukcija bo omogočala poznejšo poglobitev tirov, zagotavlja tehnično poročilo. Osrednji del novega nadhoda predstavlja postajna dvorana, ki bo vključevala prostore za prodajo vozovnic, informacije za turiste, čakalnico, sanitarije ter prostore za službe Slovenskih železnic. Na najvzhodnejšem delu nadhoda bodo urejeni dostopi do peronov spodaj, in sicer bo do njih mogoče priti po tekočih stopnicah ali z dvigali.

Gradnja potniškega centra je del projekta nadgradnje celotnega območja postaje Ljubljana. Prva dela v sklopu tega projekta je direkcija za infrastrukturo začela izvajati konec lanskega leta, ko so začeli priprave na gradnjo nadomestnega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. Gradnjo novega nadvoza, ki bo namesto štirih imel šest tirov, je direkcija za infrastrukturo z javnim naročilom oddala konzorciju družb CGP, SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, GH Holding in Gorenjska gradbena družba. Posel je skupaj z davkom na dodano vrednost težak 40,6 milijona evrov.

V okviru nadgradnje območja železniške postaje Ljubljana je v naslednjih letih predvidena še preureditev obstoječega podhoda pod tiri (Vilharjev podhod), ki ga direkcija namerava razširiti in skozi podhod urediti kolesarsko pot. Rekonstruirani podhod bo še vedno edini koridor, po katerem bodo kolesarji lahko prečkali železniško postajo. Pomemben del nadgradnje območja pa bo tudi gradnja novega železniškega nadvoza čez Šmartinsko cesto, ki bo sprostil problematično ozko grlo v ljubljanski cestni mreži – Šmartinski podvoz.

Slovenske železnice še brez gradbenega dovoljenja za avtobusno postajo

Del potniškega centra Ljubljana bo še nova avtobusna postaja. Gradnjo slednje Slovenske železnice načrtujejo ob Vilharjevi cesti, a ker se je izkazalo, da na predvideni lokaciji ni mogoče zagotoviti zadostnega števila avtobusnih peronov, bodo dodatne perone uredili na tako imenovanem južnem terminalu avtobusne postaje. Tega bodo Slovenske železnice zgradile na območju stavbe, kjer je trenutno sedež uprave železniškega prevoznika, nasproti križišča Trga Osvobodilne fronte in Resljeve ceste.

Gradnja avtobusne postaje oziroma njenega severnega terminala ob Vilharjevi cesti se ne bo začela še kmalu. Na Slovenskih železnicah so pojasnili, da bodo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na ministrstvo za naravne vire in prostor vložili konec tega meseca oziroma v začetku februarja. »Južni terminal pa je še v začetni fazi projektiranja,« so pojasnili na Slovenskih železnicah. Projektiranje južnega terminala so železnice lansko leto zaupale arhitekturnemu studiu Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2021 zmagal na projektnem natečaju za avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti. Zaradi projektiranja južnega terminala so z arhitekti sklenili aneks k pogodbi v višini 1,6 milijona evrov z davkom.