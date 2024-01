Ministrice ni

Ob robu četrtkove vsaj začasne rešitve najnovejše slovenske kmetijske žajfnice z odvzemom goveda kmetu Možganu iz Krškega se je oglasila tudi nova kmetijska ministrica Mateja Čalušić, katere prava politična stališča mora slovenska javnost šele slišati. No, po poročanju slovenske tiskovne agencije so »vse inšpekcijske službe po njeni oceni opravile svoje delo, in če bo treba, bo v prihodnjih dneh v zvezi z odvzemom goveda znanega še več«.