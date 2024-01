Doživeli smo praktično vse, kar nas lahko doleti z neba. Ohladitev, otoplitev in na koncu še sneg celo v nižinskem delu domovine, vmes pa je skozi zimsko pojavno turobnost, obogateno z delci PM10 in PM2,5, pokukalo celo nekaj sončnih snopičev. Se pa lahko veselimo tega, da korakamo v bodočnost osvobojeni najbolj depresivnega dneva v letu, ki ga človeštvo praznuje tretji ponedeljek v januarju – letos je bil to 15. januar. Na ta dan naj bi bili po poročanju državnega spletnega obveščevalca rtvslo.si še posebej potrti, ker se zavemo, da je novoletnih praznikov zares konec, ker propadajo novoletne zaobljube in ker je do poletja še daleč. Ampak za našo zvezdniško elito potrtosti ni, ker vsak dan živi, kot da je poletje. »Tako je danes videti naš elitni par Senica-Kresal,« se je one dni razbohotil naslov na portalu Žurnal24, zgodba pa, kot so zapisali, pripoveduje o odvetnikih Miru Senici in Katarini Kresal, ki, kot so poudarili, že vrsto let uživata v družbi drug drugega, ni pa skrivnost, da uživata tudi v umetnosti in kulturi in zato redno obiskujeta tovrstne dogodke. »Konec leta sta si tako privoščila tudi eno izmed baletnih predstav. Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor sta v koprodukciji s Cankarjevim domom Ljubljana in v sodelovanju z Opernhaus Zürich novembra 2023 v Dvorani Ondine Otta Klasinc premierno uprizorila balet Faust v koreografiji Edwarda Cluga na glasbo Milka Lazarja pod taktirko Simona Krečiča. V tej premieri sta uživala tudi Senica in nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal, ki je lansko leto dopolnila 50 let. Tega jubileja ji vsekakor še ne bi pripisali, saj je v odlični formi, na omenjeni premieri je med drugim pokazala tudi zavidanja vredne in skoraj manekenske noge, ko si je nadela krajšo črno obleko,« pa se je glasilo poročilo s terena s sicer rahlim časovnim zamikom, ki mu je bila seveda priložena še fotografija kot dokaz za vsako zapisano besedo.

Še en elitni par, Murko-Pahor, je minule dni vzbujal pozornost v slovenski spletni medijski krajini, natančneje v spletni ediciji Slovenskih novic, kjer so se poglobili v eno izmed njunih naključnih srečanj in zabeležili, da Damjan Murko prav zaradi vsestranske nadarjenosti pogosto srečuje znane obraze slovenske scene od politične do kulturno-estradne. One dni so sanjski tandem opazili nekje na medmrežju, oba pa sta na svojih družbenih kanalih delila zapise in vtise z njunega snidenja. »Tega gospoda pa zmeraj znova rad spravim v smeh. Smejiva se tudi temu, kar je že sam napisal na svojih družbenih omrežjih. Slišiva, da se govori, da se kar pogosto srečujeva, to so seveda čudovita naključja. Verjamem, da gre komu v nos, da je moje delo po več kot dvajsetih letih tako zelo cenjeno tudi v samem vrhu slovenske politike. Zavist je žal pri Slovencih trdno zasidrana, vendar se oba trudiva, da dokaževa, da smo skupaj lahko močnejši,« je izpostavil glasbenik. Njegov smejoči se prijatelj Borut Pahor pa je s svetom in spletom podelil nekaj naslednjih stavčnih zvez: »Po mestu se širijo govorice iz zavisti, češ da se pogosto srečujeva z gospodom Damjanom Murkom. To je res, vendar gre zgolj za čudovita naključja. Tako je najinemu zadnjemu srečanju botroval Denis Avdič, ki naju je povabil v svojo predbožično dobrodelno oddajo.«

Miša Molk je najraje doma

Nasprotno od Pahorja in Murka, ki se srečujeta po naključju, tega ne moremo reči za najbolj zaljubljen par naše politične in kulturno-estradne scene Golob-Gaber. Tudi ob njiju so se obregnili v Slovenskih novicah, saj so ju zapazili na krajšem oddihu in izpostavili, da si je predsednik vlade Robert Golob ob natrpanem urniku in stavkah, ki so ohromile delovanje zdravstva in sodstva, ob koncu tedna vzel nekaj prostega časa za sprostitev in sobotni dan preživel s svojo partnerico Tino Gaber. Kot so izdali, sta obiskala Goriški grad, ki leži tik ob meji s Slovenijo, izlet pa sta seveda ovekovečila v obliki fotografije za v družinski album in tudi za svoj klub spletnih malikovalcev. V torek sta si oba vzela še nekaj prostega časa in si po poročanju portala Metropolitan.si ogledala gledališko predstavo o skopuštvu. Na velikem odru ljubljanske Drame je bila namreč premiera Molièrovega Skopuha, ki so jo na slovenskih odrih uprizorili prvič po skoraj sto letih, kot so nas podučili. »Ob tej priložnosti sta se zelo lepo oblekla. Nosila sta zimski plašč, pod njim pa svečane obleke. Gabrova se je odela v črno oprijeto obleko, premier pa je pod elegantno obleko nosil belo srajco,« je njun svečani modni doprinos k skopuštvu.

O tem se je v reviji Suzy razgovoril tudi glavni igralec v predstavi Bojan Emeršič in razložil, da je prepričan, da je skopuštvo človeška lastnost, ki se ne bo nikoli spremenila. »Veliko sem razmišljal, kdo so današnji skopuhi. Vsak od nas je malce skopuha. Jaz na primer sovražim plačevati parkirnino, ker se mi zdi, da ta prostor ni od nikogar, zakaj bi ga plačeval. A prava težava skopuštva ni to, prava težava je, ko se zaljubiš v denar,« je o človeški ohrnosti razmišljal glavni Molièrov lik z odrskih desk. Očitno so gledališča postala glavna senzacija ponovoletnega utripa urbane gospode. Tudi legendarna televizijska voditeljica Miša Molk, kot so jo predstavili svojemu bralnemu občestvu v reviji Lady, je minule dni vedrila v eni izmed teh kulturnih ustanov, čeprav je, kot se je pohvalila, trenutno najraje doma. »Malo se spet pazim, ker je koronavirus povsod okoli nas, z njim so bili okuženi tudi moji bližnji. Očitno pa se ne pazim dovolj, ker sem šla v gledališče. Tako da malo goljufam,« je zasliševalcem iz uredništva, kot so pripomnili, v smehu razložila Molkova. Je pa za povrh razkrila, da si odpornost zoper zimske viruse krepi z jemanjem vitamina C in D, pogreje pa se tudi z zelenim čajem.

Multidisciplinarna Neža Buh

Z gledališko predstavo je v novo leto skočila tudi Marta Zore, za katero so v reviji Suzy v uvodu pripisali, da so večno mlada, energična in nadvse ustvarjalna le nekateri izmed pridevnikov, ki jih lahko pripišejo brezčasni glasbenici, ki se je pred leti iz središča dogajanja na sceni umaknila v varno zavetje zasebnosti. A tudi tam je kreativna kot le kaj. Od leta 1998 je v svet skupaj s sestro Magdo najprej poslala kar sedem zgoščenk s pesmimi za najmlajše in jih poimenovala Zvonček, skupaj z Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem pa je tik pred novim letom na oder postavila še gledališko predstavo Zvonček. Sicer je Zoretova namignila, da so otroci zelo zahtevno občinstvo. Sama se je z igralstvom srečala že kot srednješolka, na odrskih deskah pa se je pred leti prav tako izkazala kot operna solistka.

Svojo malo šolo je ustanovila še ena glasbena legenda. Neža Buh, ki jo javnost sicer bolj pozna pod umetniškim imenom Neisha. Tudi ona se je razgovorila za revijo Suzy in se pohvalila, da se ji zdi, da leta še prav nič ne pritiskajo nanjo, njeno materinsko poslanstvo pa deluje v širšem smislu. »Delujem kot pedagoginja, coachinja, tutorka, terapevtka, kar koli želite, poleg tega še avtorica, aranžerka in producentka … Vse to v svoji butični šoli Mala šola rokenrola. Sproščam čustva, blokade, odpiram glasove, iščem identitete, postavljam koncepte, pišem pesmi 'a la carte' … marsikaj,« je o svojih multidisciplinarnih talentih razpredala Buhova.