Uf, redakcija rubrike N. N. se je po tej objavi nemudoma sestala na nujni uredniški seji, kajti pojavilo se je usodno vprašanje: Kako pa papež vse to vse?!?

No, izmed vseh pojasnil, do katerih smo se z našo raziskovalno žilico dokopali, se nam je na koncu zdelo najbolj verodostojno tisto, da mu je podlago za to izjavo v številnih pogovorih zaupal pater Marko Rupnik, ki je, kot smo mediji pisali, na tem področju veliko bolj izkušen od papeža.