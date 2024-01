O dobavi humanitarne pomoči sta se v torek po več tednih pogajanj dogovorila Izrael in Hamas ob posredovanju Katarja in Francije. Izrael je na to pristal v zameno za zagotovilo, da bodo talci v Hamasovem ujetništvu prejeli zdravila.

V ujetništvu Hamasa ostaja 132 talcev, po navedbah tiskovnega predstavnika izraelske vlade pa jih tretjina med njimi trpi zaradi kroničnih bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

This is what hunger looks like in Gaza. Thousands of displaced Palestinians desperate for flour engulf an aid truck that entered northern Gaza. Starvation is now a weapon of war. Starvation is now a weapon of genocide.pic.twitter.com/r678nHtKH6 — Howard Beckett (@BeckettUnite) January 15, 2024

V skladu z dogovorom sta letali z zdravili in humanitarno pomočjo iz Francije in Katarja v sredo pristali v egiptovskem obalnem mestu al Ariš. Po poročanju medijev so pomoč nato odpeljali v izraelski kibuc Kerem Šalom ob tromeji med Izraelom, Egiptom in območjem Gaze, kjer so jo pregledali. Nato so jo vrnili v Egipt in nazadnje prepeljali v Gazo.

Dogovor predvideva, da bodo za vsako škatlo zdravil, namenjeno talcem, civilisti v Gazi prejeli tisoč škatel zdravil. Vsa zdravila naj bi v bolnišnice v Gazi dostavil Mednarodni odbor Rdečega križa. Dogovor predvideva tudi dobavo dodatne humanitarne pomoči, zlasti hrane, v palestinsko enklavo.

Gaza: @WFP warns more aid must reach people in need to prevent a deadly combination of hunger, malnutrition and disease outbreaks. As the risk of famine grows, the UN is calling for an urgent increase in humanitarian access. pic.twitter.com/B64Jdptfkd — United Nations (@UN) January 17, 2024

Televizijska postaja Al Jazeera je ob sklicevanju na francosko zunanje ministrstvo poročala, da naj bi 45 talcev, ki trpijo za kroničnimi boleznimi, dobilo zdravila za tri mesece.

Gre za prvi dogovor med Hamasom in Izraelom po izteku enotedenskega premirja konec novembra, med katerim sta strani izmenjali ujetnike. Izrael je v tem času izpustil 240 zaprtih Palestincev, Hamas pa 105 civilistov, večinoma izraelskih državljanov.

Odtlej neprekinjeno poteka izraelska ofenziva v Gazi, med katero je bilo doslej ubitih več kot 24.000 ljudi.