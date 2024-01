Slovenija je devetič izgubila proti Švedski in drugič zapovrstjo. V seštevku ima po 15 tekmah štiri zmage in dva remija.

Slovenci so ob prvem porazu na tem prvenstvu stare celine zabeležili tri zmage. Pred današnjim uspehom so namreč v prvem delu tekmovanja v Berlinu ugnali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27).

Izbrana vrsta je tako v nadaljevanje tekmovanja odnesla dve točki in ostala pri tem izkupičku. Švedi in Danci, ki so na drugi tekmi z 39:27 zanesljivo ugnali Nizozemsko, so na vrhu s po štirimi, dve točki ima poleg Slovenije še Portugalska, ki je na prvi tekmi nekoliko presenetljivo ugnala Norveško s 37:32. Norvežani in Nizozemci so na dnu brez točk.

Naslednji tekmec Slovenije v Hamburgu bo Portugalska. Dvoboj bo na sporedu v petek ob 15.30. Nato za Zormanove varovance sledita še nedeljski obračun proti Nizozemski (15.30) in torkov spopad z Dansko (18.00).

V polfinale napredujeta po dve najboljši ekipi iz skupine 1 in 2, tretjeuvrščeni pa se bosta pomerili za končno peto mesto. Vse te tekme bodo v Kölnu od 26. do 28. januarja.