»Vsak dan je bolj očitno, da je vladi za javno zdravstvo malo mar. Zavestno se je odločila, da bo kršila dogovor z zdravništvom. Vlada želi vse, ponudi pa nič, želi, da prenehamo stavkati, ponuja pa obljubo, da se bo začela o že dogovorjenem ponovno pogajati v prihodnje, brez predlogov, ki bi bili zavezujoči, in brez konkretnih jamstev,« je tudi po tokratnih stavkovnih pogajanjih očitke stavkajočih zdravnikov vladi strnil podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Janusz Klim.

Po njegovih besedah so v zdravstvu ogorčeni. »Ko nekaj podpišemo, se tega držimo, ko vlada podpiše, si premisli in pričakuje brezpogojno razumevanje z naše strani. Na to ne želimo pristati, zato bomo stavko zaostrili,« je napovedal.

Pričakovanja Fidesa so znana: vlada naj izpolni obljubo in oblikuje ločen zdravstveni plačni steber, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in celovito opredelil pogoje dela, od standardov in normativov, pravil, napredovanj, delovnih obremenitev ter izkušnjam ustrezno plačilo. »Da torej izvrši to, kar je podpisala z nami že pred letom in pol,« je povedal Klim.

Podrobnosti o zaostritvi stavke ni podal, prav tako ni želel komentirati današnjega vladnega predloga, s katerim je vlada prišla na pogajanja. Je pa namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež zatrdil, da je novi približevalni vladni predlog »z našega vidika konkreten, naslavlja tudi pomisleke in pripombe Fidesa«. Vendar vladna stran hkrati vztraja pri celoviti rešitvi plačnega sistema v javnem sektorju. »Naslavljali bomo neke specifike, vendar vse te uveljavitve morajo biti realizirane enako za vse sindikate in za vse zaposlene v javnem sektorju,« je ponovil vladno stališče.

Tudi on o vsebini konkretno ni želel govoriti, je pa v nasprotju s Klimom ocenil, da so na določenih točkah stališča zbližali, »pa vendar ne v zadostni meri, da bi lahko pristopili k podpisu«. Napovedal je nadaljevanje pogajanj. »Fides je sedaj na vrsti, da pripravi torej pisni odziv s konkretnimi pripombami,« je dejal in pojasnil, da bodo po prejemu pripomb te ocenili in pripravili nov predlog. »Torej smo v nadaljevanju pogajalskega procesa,« je dejal Kordež.

Zdravniki in zobozdravniki so v ponedeljek začeli stavko, s katero zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Ob stavki, ki jo spremljajo zbori zaposlenih, iz bolnišnic povečini poročajo o odpovedovanju in prenaročanju nenujnih zdravstvenih storitev, v zdravstvenih domovih pa je ponekod otežkočena komunikacija preko spletnih poti in telefona, delo poteka upočasnjeno, ponekod ne opravljajo administrativnih storitev, kot so izdaje bolniških listov in podobno. Stavka bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma.