V torek objavljeno globalno poročilo o trendih razširjenosti uporabe tobačnih izdelkov med letoma 2000 in 2030 kaže, da je bilo 150 držav uspešnih pri zmanjšanju njihove uporabe. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je bilo leta 2022 odraslih uporabnikov tobaka 322.000, od tega 181.000 moških. Med letoma 2000 in 2020 se je odstotek kadilcev s 24,7 odstotka znižal na 18,7 odstotka prebivalcev. Po ocenah pa je pričakovati, da bo v Sloveniji leta 2030 uporabnikov tobačnih izdelkov 16 odstotkov prebivalcev, piše v poročilu, objavljenem na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije.

V poročilu kot zelo uspešni pri zmanjševanju porabe tobačnih izdelkov izpostavljajo Brazilijo, ki je od leta 2010 zmanjšala uporabo tobaka za 35 odstotkov, Nizozemska pa je tik pred tem, da doseže 30-odstotni cilj.

Ob tem pa WHO poudarja, da svet ne bo dosegel cilja o 30-odstotnem zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov med letoma 2010 in 2025. Ta cilj naj bi skupaj z omenjenima dvema državam doseglo skupno 56 držav. V šestih državah se je medtem poraba tobaka povečala, to so Demokratična republika Kongo, Egipt, Indonezija, Jordanija, Moldavija in Oman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na globalni ravni pa se je uporaba tobačnih izdelkov med mladimi od 15 do 24 leta starosti z okoli 20 odstotkov v letu 2000 zmanjšala na okoli 13 odstotkov v letu 2022, po ocenah pa naj bi leta 2030 znašala 12 odstotkov.

Za posledicami uživanja tobačnih izdelkov vsako leto umre več kot osem milijonov ljudi

Direktor WHO za promocijo zdravja Rüdiger Krech je ob tem izpostavil, da je bil v zadnjih letih dosežen dober napredek pri nadzoru uporabe tobačnih izdelkov, da pa ni časa za samozadovoljstvo. Izrazil je osuplost nad tem, »kako daleč je pripravljena iti tobačna industrija za dobiček na račun neštetih življenj«. »Vidimo, da v trenutku, ko vlada misli, da je zmagala v boju proti tobaku, tobačna industrija izkoristi priložnost za manipulacijo zdravstvene politike in prodajo svojih smrtonosnih izdelkov,« je dejal. WHO jepozvala države k nadaljnjemu izvajanju politik nadzora nad tobačnimi izdelki in boju proti vmešavanju tobačne industrije.

Po ocenah za posledicami uživanja tobačnih izdelkov vsako leto umre več kot osem milijonov ljudi, vključno z okoli 1,3 milijona nekadilcev, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju, po poročanju AFP kažejo statistični podatki WHO. Organizacija ZN še opozarja, da bo potrebnih več desetletij, da bo upadanju števila kadilcev sledilo zmanjšanje števila smrti, povezanih s kajenjem oziroma uživanjem tobačnih izdelkov.