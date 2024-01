Generalni sekretar na obrambnem ministrstvu Zdravko Jakob je po današnji seji parlamentarnega odbora za obrambo dejal, da bo model usposabljanja znan v čim hitrejšem možnem času. Poudaril je, da bo odgovoril na vse varnostne zahteve Hrvaške in organizacij, v katerih sodelujejo hrvaške oborožene sile.

Dodal je, da so odprte vse možnosti in da bodo poskušali najti najboljšo možno rešitev. Izpostavil je tudi, da so predvideli določena sredstva za usposabljanje že v tem letu. »Če imate usposobljenega vojaka, podčastnika in častnika, ste bolj pripravljeni,« je še dejal.

Hrvaški premier Andrej Plenković je sicer že v ponedeljek namignil na možno uvedbo obveznega vojaškega usposabljanja. Pojasnil je, da se z ministri za obrambo, notranje zadeve in veterane o tem pogovarja že nekaj časa, mandat za pripravo koncepta pa so zaupali obrambnemu ministru Ivanu Anušiću.

»V razmerah varnostnih groženj po svetu ne bi bilo slabo, da hrvaško obrambno ministrstvo naredi določen korak naprej od koncepta, po katerem dela s tistimi, ki prostovoljno služijo vojaški rok, ter pripravi koncept krajših tečajev,« je izjavil Plenković. Pri tem je še ocenil, da bi tako seznanili »širši krog ljudi z osnovnimi veščinami, ki jih mlajše generacije nimajo«.

Časnik Jutarnji list je danes poročal, da naj bi obvezno usposabljanje trajalo mesec dni, in sicer po zaključeni srednji šoli, na njem pa bi obravnavali prvo pomoč, rokovanje z orožjem ter zaščito pred jedrskim in kemičnim napadom.

Na Hrvaškem so obvezno služenje vojaškega roka sicer ukinili leta 2007.