Ivana Brlić Mažuranić, svetovno priznana hrvaška otroška pisateljica, je bila živahna ustvarjalka in je s svojim delom osvojila bralce tako v domovini kot po svetu. Po poroki z odvetnikom in politikom Vatroslavom Brlićem leta 1892 se je Ivana preselila v Slavonski Brod, kjer je večino svojega življenja posvetila družini, izobraževanju in literarnemu delu.

Njena prva zbirka Valjani i nevaljani je bila objavljena leta 1902. Sledile so številne knjige, vključno s priljubljeno Čudnovate zgode šegrta Hlapića. Vrhunec njenega ustvarjanja je bil dosežen leta 1916 s knjigo Priča iz davnine, navdihnjeno s slovansko mitologijo.

Ivana Brlić je izvirala iz ugledne družine Mažuranić, v kateri so bili že njen oče Vladimir, ded Ivan (hrvaški ban in pesnik) ter babica Aleksandra (sestra jezikoslovca Dimitrija Demetra) povezani s kulturo.

Hiša Brlićevih je neoklasicistična zgradba, zgrajena leta 1882 na glavnem mestnem trgu. Danes je ta arhitekturni dragulj pod spomeniškim varstvom in odraža zgodovinskega duha Brlićevih in njihove prispevke k javnemu, kulturnemu in političnemu življenju Slavonskega Broda in Hrvaške. O hiši veliko izvemo iz Ivaninega bogatega dopisovanja z mamo, v katerem so poleg opisov praznikov, predvsem božiča, z vsemi podrobnostmi priprave daril, okraševanja hiše in obredov, posebno mesto zasedli jedilniki in recepti, ki jih je Ivana nenehno iskala.

Med drugo svetovno vojno je mesto utrpelo močno bombardiranje, vendar hiša Brlićevih ni bila prizadeta. V obdobju med svetovnima vojnama je bila hiša odprta za javnost, njeni prostori pa so ohranjali duha Ivane Brlić Mažuranić z originalnim pohištvom in dekoracijo.

Po domovinski vojni so arhiv in knjižnico iz hiše preselili v Varaždin in Čakovec, danes pa ju najdemo na Hrvaškem inštitutu za zgodovino. Leta 2003 je bila hiša zaščitena kot kulturni spomenik, njene prostore pa danes krasi razstavni salon Galerije umetnin Slavonskega Broda.

Vse ljubitelje literature, umetnosti in kulturne dediščine toplo vabimo, da se pridružijo počastitvi 150. obletnice rojstva Ivane Brlić Mažuranić in obiščejo njeno rojstno hišo na Korzu v Slavonskem Brodu. Poglobite se v življenje in delo te izjemne hrvaške književnice, ki je s svojimi čarob- nimi zgodbami navdušila bralce po vsem svetu.

Hiša Ivane Brlić na Korzu v Slavonskem Brodu je čaroben kraj, kjer pravljice oživijo in vsakdo, ki jo obišče, postane del te zgodbe. Odkrijte navdihujoč svet Ivane Brlić Mažuranić in prispevajte k ohranjanju njene izjemne zapuščine.