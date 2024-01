Festival Ljubljana s tekmovanjem za trobilne zasedbe

Na Festivalu Ljubljana so se po mednarodnem klavirskem tekmovanju, ki so ga prvič izvedli lani, odločili pripraviti tudi mednarodno tekmovanje za trobilne kvartete in kvintete. Tekmovanje bo potekalo med 24. februarjem in 1. marcem prihodnje leto v Slovenski filharmoniji. Tekmovanja se bodo lahko udeležili profesionalni trobilni kvarteti in kvinteti, katerih skupna povprečna starost članov ne presega 30 let. Sprejemali bodo trobilne kvintete v sestavi dveh trobent, roga, pozavne in tube ter trobilne kvartete, ki so lahko sestavljeni bodisi iz štirih pozavn, štirih rogov ali štirih tub, evfonija in treh tub ali dveh evfonijev in dveh tub. Prijave bodo odprli s 15. marcem in jih bodo sprejemali do 15. septembra. Predizborna komisija, ki jo bodo sestavljali Franc Kosem, Dušan Kranjc in Boštjan Lipovšek, bo za tekmovanje izbrala največ 20 zasedb, ki bodo nastopile v dveh etapah. Ocenjevala jih bo petčlanska žirija, v kateri bodo Reinhold Friedrich, Radovan Vlatković, Andreas Martin Hofmeir, Nina Šenk ter Branimir Slokar kot umetniški vodja tekmovanja. Tekmovalci bodo svoje tehnično znanje in interpretativne sposobnosti dokazali z izvedbo širokega repertoarja, v katerem bodo klasična in sodobna dela slovenskih ter tujih skladateljev. V prvi etapi se bodo vse zasedbe preizkusile tudi v izvedbi dela Nine Šenk, ki ga bo skladateljica napisala posebej za tekmovanje.