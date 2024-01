Nekaj čez drugo uro popoldan je na sankaški progi iz Starega Ljubelja 47-letna sankačica zapeljala s proge in pristala v prepadu. Hudo poškodovano so na kraju oskrbeli gorski reševalci GRS Tržič, jo pripravili na prevoz ter jo s pomočjo dežurne helikopterske ekipe z Brnika (s helikopterjem Slovenske vojske) prepeljali v ljubljanski klinični center.

Kakšno uro prej so na isti sankaški progi pomagali še 27-letni sankačici, ki si je poškodovala koleno. Gorski reševalci so jo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v dolino do reševalnega vozila, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Tržič.

Okoli poldneva pa so gorski reševalci na pomoč priskočili 29-letni pohodnici, ki si je med sestopanjem z Begunjščice v Šentanskem plazu poškodovala gleženj in ni več mogla nadaljevati poti. S helikopterjem so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico.